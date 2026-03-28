ABD ve İsrail'in İran, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları Kahramanmaraş'ta protesto edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ABD ve İsrail'in İran, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Şubesi önünde bir araya gelen Kahramanmaraş Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankart açtı.

Grup adına burada basın açıklaması yapan Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Alagöz, İsrail ve ABD'nin bölgedeki politikalarına tepki gösterdiklerini söyledi.

Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırıları kınamak amacıyla toplandıklarını belirten Alagöz, halkların iradesini yok sayan hiçbir askeri girişimi ve işgali kabul etmediklerini ifade etti.

Alagöz, şunları kaydetti:

"Bizler, bölgemizde yürütülen kirli senaryoları, zulmü ve katliamları lanetliyoruz. Bölge halklarının iradesini yok sayan, sınırları kanla yeniden çizmeyi hedefleyen hiçbir askeri girişimi, işgali ya da saldırıyı kabul etmiyoruz. Kendi topraklarımızda hem işgalci İsrail'i hem de bölgeyi kaos bataklığına çeviren Amerikan askeri varlığını istemiyoruz."

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.



