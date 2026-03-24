"Acı Hayat" Zurich Türkiye desteğiyle yeniden beyaz perdede

İSTANBUL - Zurich Sigorta Grubu Türkiye desteğiyle restore edilen 1962 yapımı "Acı Hayat" filmi, 45. İstanbul Film Festivali kapsamında yeniden sinemaseverlerle buluştu.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı ve başrollerini Türkan Şoray, Ayhan Işık, Nebahat Çehre ve Ekrem Bora'nın üstlendiği film, Atlas Post Production tarafından restore edildi. Film, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali'nde grubun desteğiyle yenilenen kopyasıyla izleyiciyle buluştu.



Şoray ve Çehre'nin de yer aldığı özel gösterimde izleyiciyle buluşan film, festival kapsamında 11 Nisan saat 19.00'da Sinematek'te ve 12 Nisan saat 11.00'da Atlas 1948'de yeniden gösterilecek.

"Dünden Bugüne Türk Klasikleri" projesi kapsamında, Amansız Yol (2025), Hayallerim, Aşkım ve Sen (2024), İntikam Meleği-Kadın Hamlet (2023), Beklenen Şarkı (2022), Asiye Nasıl Kurtulur? (2021), On Kadın (2019), İpekçe (2018) filmleri restore edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zurich Sigorta Grubu Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yılmaz Yıldız, İKSV'nin sigorta sponsoru olarak kültür ve sanata verdikleri desteğin 12. yılında olduklarını belirtti.

"Dünden Bugüne Türk Klasikleri" projesini 8 yıldır sürdürdüklerini aktaran Yıldız, "Türk sineması 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Bu güçlü mirası korumak ve yeni kuşaklara taşımak, uzun vadeli değer yaratma anlayışımızın bir parçası. Bu kapsamda, Türk sinemasının hafızalarda iz bırakmış eserlerini restore ederek yeniden izleyiciyle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, sinemanın büyülü dünyasının her kuşağa ulaşmasını önemsediklerini kaydederek, "Bugün de Acı Hayat'ın yenilenmiş kopyasını birlikte izlemek ve sinemamızın simgeleri Türkan Şoray ile Nebahat Çehre ile bir araya gelmek bizim için ayrı bir mutluluk. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.​​​​​​​