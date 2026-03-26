Adana'da hareket halindeki otomobilin direksiyonunu ayağıyla kontrol eden sürücü yakalandı

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde seyir halindeki aracın direksiyonunu ayağıyla kontrol ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda bir sürücünün otomobilin açılır tavan kısmına çıkıp direksiyonu ayağıyla kontrol ederek ve yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenerek yolda seyretmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, aracı kullanan kişinin Şuayip Ö. (26) olduğunu ve görüntülerin geçen yıl kayda alındığını tespit etti.

Gözaltına alınan Şuayip Ö'nün ehliyetine el konuldu, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "saygısız ve tedbirsiz araç kullanmak" maddelerinden de 2 bin lira ceza kesildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şuayip Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "konutu terk etmeme", "her türlü motorlu taşıtları kullanmama" ve "Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden araç kullanmaya elverişli olup olmadığının tespiti için psikiyatrik görüş alınması" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.



