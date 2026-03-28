Adana'da polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı
Adana'da polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı
ADANA - Adana'da polis ekipleri, vatandaşlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirme yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bağımlılıkla mücadele konusunda etkinlik gerçekleştirdi.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki kıraathanelerde bağımlılıkla mücadele faaliyeti kapsamında vatandaşlara broşür dağıttı, UYUMA uygulaması hakkında bilgi verdi.