Akbank e-ihracata yönelik dijital kredi çözümünü sundu

İSTANBUL - Akbank, Türkiye'nin ihracat potansiyelini büyüten dinamik alanlardan biri olan e-ihracata yönelik dijital kredi çözümünü devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni ürünle birlikte KOBİ’ler, e-ihracatçı firmalara sağlanan yüzde 5 BSMV avantajı ile Akbank'ın sunduğu uygun faiz oranlarından mobil uygulama üzerinden hızlı ve kolay şekilde yararlanabiliyor.

KOBİ'lerin ihracat kapasitesini artırmayı ve dijital ihracat ekosistemini desteklemeyi hedefleyen Akbank, yüzde 5 BSMV avantajı ve uygun faiz oranlarına tamamen dijital süreçlerle erişim imkanı sunarak e-ihracatçıların nakit akışını güçlendiriyor.

E-ihracat yapan KOBİ'lere yönelik dijital e-ihracat kredisini Akbank Mobil üzerinden kullanıma sunan banka, e-ihracat kredisi süreçlerini uçtan uca dijitalleştirdi.

Akbank'ın geliştirdiği dijital ürün, özellikle operasyonlarını kendi imkanlarıyla finanse eden küçük işletmeler için kolaylık sağlıyor. Banka, dijital kanallar üzerinden tasarlanan süreçle işletmelerin başvurudan kredi kullanımına kadar tüm aşamalarda zaman ve operasyon maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, e-ihracatın Türkiye ekonomisi açısından güçlü bir değer üretim alanı olduğunu belirtti.

Bektaş, farklı platformlar ve pazaryerleri üzerinden ihracat yapan yaklaşık 120 bin KOBİ ölçekli işletmenin bulunduğunu aktardı.

Söz konusu alandaki gelişimin sürdürülebilmesi için işletmelerin, uygun maliyetli finansmana hızlı ve kolay şekilde erişmesinin önem taşıdığını vurgulayan Bektaş, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle Akbank olarak, dijital e-ihracat kredisi ile ihracatçı KOBİ'lerimizi desteklemek üzere sektörde bir ilki hayata geçirdik. Müşterilerimiz e-ihracatçılara sağlanan yüzde 5 BSMV avantajı ve kendilerine özel uygun faizli kredi imkanlarımızdan Akbank Mobil üzerinden zahmetsizce faydalanabiliyor. Türkiye'nin dijital ihracat kapasitesini yukarı taşımak için yenilikçi çözümlerimizle işletmelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."