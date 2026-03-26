Akbank sendikasyon kredisini yeniledi

İSTANBUL - Akbank, nisan ayında vadesi gelen sendikasyon kredisini, 1, 2 ve 3 yıl olmak üzere 6 dilimden oluşan toplam 700 milyon dolar karşılığı krediyle yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işleme 18 ülkeden 10'u yeni olmak üzere 47 banka, toplam 1,17 milyar doların üzerinde taleple katıldı.



Avro ve dolar para birimlerinden oluşan kredinin 1 yıl vadeli dilimlerinin maliyeti SOFR yüzde 1,25 ve Euribor yüzde 1,10, 2 yıl vadeli dilimlerin maliyeti SOFR yüzde 1,75 ve Euribor yüzde 1,60, 3 yıl vadeli dilimlerin maliyeti ise SOFR yüzde 2,00 ve Euribor yüzde 1,80 seviyesinde belirlendi.



Yenilenen sendikasyonda 2 ve 3 yıllık dilimlerin, bankanın "Sürdürülebilir Finans Çerçevesi" kapsamında uygun kredilere kullandırılması kararlaştırıldı. Söz konusu işlem, Türkiye'nin makroekonomik istikrarına ve bankacılık sistemine duyulan güveni ortaya koydu.



- "Sürdürülebilirlik stratejimizi kararlılıkla ileri taşımayı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Nisan 2025 sendikasyon kredilerinin 1 yıl vadeli dilimini toplam 700 milyon dolar karşılığı tutarla ve yüzde 136 oranında yenilediklerini belirtti.

Sendikasyon kredilerinin 2 ve 3 yıllık dilimlerinin Sürdürülebilir Finans Çerçevelerine uygun kullandırılacak olmasıyla da sürdürülebilirlik stratejilerini kararlılıkla ileri taşımayı sürdürdüklerini aktaran Gür, "Uluslararası bankalardan gelen güçlü talep ve yüksek katılım, Akbank'a duyulan güvenin yanı sıra Türk ekonomisinin ve bankacılık sektörünün sağlam temellerine inancı bir kez daha teyit etti." ifadelerini kullandı.

Gür, sağlam sermaye yapısı, etkin risk yönetimi ve disiplinli yaklaşımıyla bankacılık sektörünün, her koşulda dayanıklılığını ortaya koymaya devam ettiğini aktararak, "Türk ekonomisine kesintisiz destek sağlama sorumluluğumuzla çalışmalarımızı sürdürürken, bu işlemin sektörümüz açısından da referans niteliği taşıyarak uluslararası piyasalara güçlü bir mesaj verdiğine inanıyoruz. Katılımcı tüm bankalara katkı ve güvenleri için teşekkür ederiz." değerlendirmesini yaptı.

Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu da Nisan 2025'te 1 yıl vadeli dilimini yeniledikleri sendikasyon kredilerinde, 9 yıl aradan sonra Türk sendikasyon piyasasına yeniden kazandırdıkları 3 yıl vadeye bu yıl da güçlü ilginin devam ettiğini görmekten memnuniyet duyduklarını aktardı.



Muratoğlu, "Sendikasyon kredimizin yüzde 53'ünün 2 ve 3 yıllık dilimlerden oluşması, uluslararası yatırımcıların Akbank'a uzun vadeli güvenlerinin sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Tüm katılımcı bankalara tekrar teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.