İSTANBUL - Akbank, işletmelerin enerji verimli ve düşük karbonlu iklimlendirme teknolojilerine geçişini desteklemek amacıyla "Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı"nı başlattı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sürdürülebilir dönüşümü destekleyen yeni finansman programını İstanbul'da düzenlediği tanıtım etkinliğinde duyurdu.

Banka, Akbank Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı ile işletmelerin enerji verimli ve düşük emisyonlu iklimlendirme teknolojilerine geçiş yatırımlarını güçlendirecek.

Akbank'ın Cool-Up Programı işbirliğiyle geliştirdiği Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı sayesinde işletmeler, avantajlı finansman çözümleri, teknik danışmanlık, teknoloji üreticileri ile işbirlikleri ve eğitim çalışmalarını içeren entegre bir ekosistemden yararlanabilecek.

Küresel ölçekte artan sıcaklıklar ve kentleşme, soğutma talebini hızla artırırken enerji tüketimi ve emisyonlar üzerinde de baskı oluşturuyor. Türkiye'de binalar toplam elektrik tüketiminin yüzde 30'dan fazlasını oluştururken, bunun önemli bir kısmı ise ısıtma ve soğutma sistemlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle sürdürülebilir ve enerji verimli teknolojilere geçiş, iklim değişikliği ile mücadelede kritik rol oynuyor.

Bu alanda çözüm üretmek üzere Türkiye'deki uygulamaları Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Cool-Up Programı, doğal soğutucu akışkanların kullanımını artırmayı, enerji verimli sistemlerin yaygınlaşmasını desteklemeyi ve sürdürülebilir soğutma alanında kurumsal kapasite geliştirmeyi amaçlıyor.



Programın ilk finansal partneri olan Akbank tarafından geliştirilen finansman modeli, gıda ve soğuk zincir, turizm, ticari binalar, sanayi, lojistik ve depolama gibi soğutma ihtiyacının yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin dönüşüm yatırımlarını hızlandıracak.

Program kapsamında işletmeler Akbank'ın sürdürülebilir finansman ürünleri, uluslararası finansman kaynakları ve teknoloji üreticileriyle kurulan işbirlikleri aracılığıyla kapsamlı bir destekten yararlanacak.

Ayrıca teknoloji üreticileri ve çözüm ortaklarıyla işbirlikleri kurularak işletmelerin doğru teknolojilere erişimi kolaylaştırılacak. Bu yaklaşım sayesinde işletmeler teknik bilgi ve uygulama örneklerine de kendilerine özel avantajlarla erişebilecek.

Türkiye'de bu yıl Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında da sürdürülebilir soğutma önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Akbank, geliştirdiği finansman modeliyle hem işletmelerin dönüşüm yatırımlarını hızlandırmayı hem de Türkiye'de sürdürülebilir soğutma alanında örnek uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.



- "Düşük emisyonlu iklimlendirme sistemlerine geçişini hızlandırmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, sürdürülebilir finansmanı iş modelinin merkezinde konumlandırdıklarını belirtti.

Atik, 2030'a kadar 800 milyar lira sürdürülebilir finansman sağlama hedefiyle ilerlerken, aynı zamanda müşterilerin düşük karbonlu ekonomiye geçişini destekleyecek somut çözümler geliştirmeye odaklandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı ile işletmelere finansman, teknik danışmanlık, teknoloji işbirlikleri ve bilgi paylaşımını bir araya getiren bütüncül bir yapı sunuyoruz. Böylece işletmelerin enerji verimli ve düşük emisyonlu iklimlendirme sistemlerine geçişini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bilimsel veriler, iklim değişikliği ile mücadelede enerji verimliliği ve soğutma sistemlerinin dönüşümünün en yüksek etki yaratabilecek alanlardan biri olduğunu gösteriyor. Bugün alınan yatırım kararları yalnızca maliyetleri değil, aynı zamanda emisyonları ve gelecekteki rekabet gücünü de belirliyor. Akbank olarak, bu süreçte finansmanın yönlendirici bir güç olduğu inancıyla, dönüşüme öncülük etmeye devam edeceğiz."

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ülke Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic de sürdürülebilir soğutma alanında finansman temelli çözümlerin yaygınlaştırılması, Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşmasında somut ve ölçeklenebilir etki yaratacağını anlattı.

Dragisic, programın Türkiye'nin net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda soğutma ve iklimlendirme sektöründe yeşil dönüşümü hızlandıracak öncü bir girişim olduğunu vurguladı.

Artan soğutma talebi ve sektörün büyüyen çevresel etkisi karşısında, sürdürülebilir soğutma çözümlerinin emisyonların azaltılmasında kritik rol oynadığını vurgulayan Dragisic, finansman mekanizmalarının sürdürülebilir teknolojilerin yaygınlaştırılmasındaki önemine dikkati çekti.

İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mehrali Ecer de düşük karbonlu teknolojilere erişimi kolaylaştıran finansman mekanizmaları, sürdürülebilir soğutma dönüşümünün hızını ve ölçeğini belirleyen en temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Soğutma teknolojilerine geçişin hem iklim değişikliği ile mücadele hem de ekonomik dönüşüm açısından kritik olduğunu kaydeden Ecer, "Finans sektörü bu süreçte belirleyici bir rol üstlendi. Söz konusu program sektör dönüşümünü destekleyen önemli bir adım ve benzer finansman mekanizmalarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Frankfurt School of Finance and Management Bölge Direktörü Mert Dedebaş ise sürdürülebilir iklimlendirme yatırımlarının, anlık enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra kurumsal düzeyde uzun vadeli iklim ve regülasyon risklerini en aza indiren oldukça rasyonel ve güçlü bir yatırım tezine dayandığını vurguladı.