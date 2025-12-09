Akiş GYO kurumsal yönetim derecelendirme notunu yükseltti

İSTANBUL - Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Akiş GYO), bu yıl kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,66'ya çıkarttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20'nci yılını kutlayan Akiş GYO, kurumsal yönetim alanında başarılı sonuçlarına yenisini ekledi.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum sağlayarak hareket eden şirket, 2025'te kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,66 puana yükseltti.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir yönetim ilkelerine bağlılığıyla bu notu elde eden Akiş GYO, kurumsal yönetim uygulamalarındaki konumunu güçlendirdi.



Kurulduğu günden bu yana etik değerlere, paydaş güvenine ve sürdürülebilir yönetişim ilkelerine önem veren şirket, değer üreten bir gelecek inşa etme hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, 20 yıldır faaliyetlerini şeffaflık, güven ve sürdürülebilir değer üretimi üzerine inşa ettiklerini belirtti.

Kurumsal yönetim anlayışını, uzun vadeli başarıyı ve paydaş memnuniyetini güvence altına alan bir yönetim kültürü olarak gördüklerini aktaran Çanakçılı, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz not artışı, bu kültürün olgunlaşmasının ve sürekli iyileştirme yaklaşımımızın güçlü bir yansıması. Sürdürülebilirlik raporlamasında şeffaflık ve çalışan deneyimindeki yenilikçi uygulamalarla kurumsal yönetim standartlarımızı her yıl daha da ileri taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla, paydaşlarımızla kurduğumuz güven ilişkisini güçlendirirken, Akiş GYO'nun lider konumunu korumaya devam edeceğiz."



