Akkök Holding şirketlerinden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na tebrik

Akkök Holding şirketlerinden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu

İSTANBUL - Aksa Akrilik, Akkim Kimya ve Aksa Carbon, "Eşitliğin Kimyası" projesi kapsamında destekledikleri milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Zagreb Açık'taki başarısını kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding iştirakleri tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği odağıyla yürütülen proje kapsamında desteklenen Avrupa ve dünya Şampiyonu milli güreşçi Çavuşoğlu, Zagreb Açık Ranking Serisi'nde altın madalya kazandı.

Kadın sporcuların desteklenmesi ve kız çocuklarının spora erişiminin artırılması hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamındaki sporcunun başarısı, eşitliğin sahadaki karşılığı olarak değerlendirildi.

- "Eşitliğe duyulan güvenin bir sonucu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Tosun Çavuşoğlu, Zagreb'de Türkiye'yi temsil ederken kadınların her alanda eşit şekilde var olabileceğini hatırlatmanın kendisi için anlamlı olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu madalya, emeğin, inancın ve eşitliğe duyulan güvenin bir sonucu. Eşitliğin Kimyası'nın bu yolculukta yanımda olması, bana güç verdi." değerlendirmesinde bulundu.




