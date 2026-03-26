Aksa Doğalgaz Mobil,uygulama mağazalarında yayınlandı: Tüm işlemler tek ekranda

Aksa Doğalgaz, dijital hizmet deneyimini bir üst seviyeye taşımak amacıylamobil uygulamasınıkullanıma sundu. Kullanıcılar, Play Store ve App Store’da yayınlanan Aksa Doğalgaz Mobil uygulamasını indirerekbağlantı anlaşmasından kullanım sözleşmesi yapmaya, endeks girerekfatura oluşturmadan ödeme ve sözleşme feshetmeye kadartümişlemlerihızlı ve güvenli bir şekilde tek ekranda gerçekleştirebiliyor.

Türkiye’nin lider, Avrupa’nın dördüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, 30 il, 375 ilçe ve beldede yer alan aboneleri içinSAP sistemine tam entegre mobil uygulamasınıPlay Store ve App Store’da yayınladı.

Faaliyetlerini “Mükemmel müşteri deneyimi” hedefi çerçevesindehayata geçirirken, teknolojiyi süreçlerinin merkezinde konumlandıran Aksa Doğalgaz’ın mobil uygulamasında işlemlergüvenli altyapı üzerinden tek ekranda tamamlanarak birçok kolaylık eş zamanlı sunuluyor.

İşlemler artık cebinizde

Aksa Doğalgaz Mobil uygulamasındabağlantı anlaşması, kullanım sözleşmesi ve sözleşme fesih işlemi yapılabiliyor.Proje, sözleşmeve tesisat bilgisi sorgulanabiliyor. Aboneler, istek ve önerileri için taleplerinioluşturabiliyor ve bu taleplerine ilişkin güncel durumu anlık olarak takip edebiliyor. Abone üzerine kayıtlı tüm bağlantı anlaşmalarının ve kullanım sözleşmelerinin görüntülenebildiği uygulamada, fatura ödeme işlemi de gerçekleştirilebiliyorken, tümişlemlerAksa Doğalgaz ofisleri ziyaret edilmeden7/24 tamamlanabiliyor. Aksa Doğalgaz Mobil uygulamasında işlemler son teknoloji altyapılar üzerinden sağlanıyor.Ödeme işlemleri, lisanslı ve güvenli ödeme sistemleri aracılığıyla yapılıyor.Kişisel verilerin6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenip korunduğu uygulama, yalnızca hizmet sunumu için gerekli olan bilgileri talep ediyor.

Aksa Doğalgaz Hakkında

Faaliyet alanında yer alan 30 il, 375 ilçe ve beldede 8,4 milyon aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunmaktadır. Yatırımlarını “Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor” sloganıyla Türkiye’nin her yerine hızla ulaştırmayı amaçlayan Aksa Doğalgaz, genişleyen dağıtım bölgelerine yönelik yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir.