Alanya Ultra Trail tanıtım toplantısı yapıldı

ANTALYA - Akdeniz kıyısından Toroslar'ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla dikkati çeken patika ve dağ koşusu organizasyonu Alanya Ultra Trail'in tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kızılkule'de yapılan toplantıda konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, birkaç yıl ara verilen yarışın bugün çok daha güçlü geri döndüğünü söyledi.

Yarışın küllerinden yeniden doğarak yoluna devam ettiğini belirten Öztürk, "Gelecek yıllarda çok daha fazla sporcu ve ülkenin katılımıyla organizasyonu çok daha renkli hale getireceğiz." dedi.

Öztürk, tarihi, doğası ve deniziyle önemli bir turizm merkezi olan Alanya'nın son yıllarda özellikle spor turizmi, gastronomi, kültür ve doğa turlarıyla öne çıktığını dile getirdi.

Alanya'nın her geçen gün Türk turizminde parlayan bir yıldız olarak yoluna devam ettiğini kaydeden Öztürk, "Bu organizasyonlar şehrimizin spor turizminde hak ettiği yerlere gelebilmesi için çok önemli. Neredeyse her gün her hafta bir ulusal, uluslararası organizasyona, turnuvaya ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. Bu da bizler için bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Alanya Ultra Trail Spor Direktörü Ahmet Arslan, 2017 yılında startını verdikleri yarışın altıncısını yapacaklarını söyledi.

Yarın başlayacak yarışlarda sporcuların güzel ve keyifli bir atmosferde buluşacağını anlatan Arslan, "2023 yılında 700 katılımcıya ulaşmıştık. Kısa bir molanın ardından bugün 23 ülkeden yüzde 30'u yabancı 840 katılımcı mevcut. Bunun yanında uluslararası alanda isim sahibi sporcuların tercih ettiği bir organizasyon haline geldik." diye konuştu.

Arslan, bunun sebebinin Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında patika ve dağ koşusu uygun bir destinasyon olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Arslan, "Gelenekten patikaya" (Tradition to Trail) mottosuyla yoluna devam eden organizasyonun Yörükler-sporcular felsefesiyle uyuştuğuna dikkati çekerek, ultra maratoncuların yaşam felsefesinin, Yörüklerin yaşamıyla birebir örtüştüğünü dile getirdi.





- "Avrupa'da ve dünyada önemli parkurlardan birisi"

Organizasyonla şehrin kültürel hayatıyla, geleceğin sporu olan patika ve doğa koşularını buluşturduklarını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Yarışlarımız Alanya'nın dünyaca ünlü markası Kleopatra Plajı'nda başlıyor. Alanya Kalesi'nin tamamını bir tur attıktan sonra Toros Dağları'na uzanıyor. Yarışın ulaştığı en tepe nokta 1515 metre Çakılca zirvesi ve oradan yine geriye şehir merkezine dönüyorlar. Bu yıl parkur sırasında 3900 metrelik bir irtifa kazanımı oluyor. Yine 3900 metrelik bir iniş oluyor. Sporcular çıktıkları yere iniyorlar. Bu özelliği bakımından Avrupa'da ve dünyada önemli parkurlardan birisi konumunda."

Arslan, organizasyonun 5 etaptan oluştuğunu belirterek, 68K Alanya Ultra Trail'de 95, 42K Taurus Mountain Trail'de 120, 27K Keykubat Mountain Run'da 200, 18K Cleopatra Short Trail'de 260 ve 5K Alanya Castle Run'da ise yaklaşık 200 sporcunun mücadele edeceğini ifade etti.

Geldikleri nokta ve katılımcı sayısından dolayı çok mutlu olduğuna değinen Arslan, Alanya Ultra Trail'in bu şehirde yapılabilecek en iyi ve en güzel spor organizasyonlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Patika koşusunun önde gelen isimlerinden Beyza Güzel ise yarın için çok heyecanlı olduğuna işaret ederek, "Global anlamda çok güzel elit atletlerin yer aldığı yarışmada bulunduğum için mutluyum. Böylesine güzel bir organizasyon gerçekleştirmekten dolayı da ülkem adına gururlu, mutlu ve heyecanlıyım." açıklamasını yaptı.

Toplantıya, Alanya Belediye Başkan Vekili Haydar Uyar, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, 23 Projects Kurucu Ortağı Murat Bozkurt, Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan, Alanya Ultra Trail Spor Direktörü Ahmet Arslan, organizasyon direktörü Hüseyin Koçak, elit atlet Beyza Güzel ve Dominica Stelmach ile yetkililer katıldı.