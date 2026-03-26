Alanya ultra trail yarışına hazır

ANTALYA - Akdeniz kıyısından Toroslar'ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla dikkati çeken dağ koşusu organizasyonu Alanya Ultra Trail, 6. kez koşulacak.

Corendon Airlines ana sponsorluğunda, 25 ülkeden 850 sporcuyu ağırlaması beklenen organizasyonda, 68 kilometre Alanya Ultra Trail, 42 kilometre Taurus Mountain Trail, 27 kilometre Keykubat Mountain Run, 18 kilometre Cleopatra Short Trail ve 5 kilometre Alanya Castle Run etapları koşulacak.

Alanya Ultra Trail Yarış Direktörü Talat Demirel, AA muhabirine, bu yıl yarışı 6. kez gerçekleştireceklerini söyledi.

Organizasyonun 27 Mart Cuma günü fuar alanı etkinlikleri ve yarış kiti dağıtımıyla başlayacağını belirten Demirel, şunları söyledi:



"Yarışmamız 28 Mart Cumartesi günü Kleopatra Plajı'nda başlayıp, Toros Dağları'nın 1500 metre yüksekliklerine kadar çıkacak. Sporcular, Alanya'nın tarihi ve doğal güzellikleri Alanya Kalesi ve Kızılkule gibi tarihi noktalardan, Yörüklerin göç yolları ve kervanların kullandığı güzergahlardan teknik ve zorlu bir yolcuk yapacak."





- "Türkiye'nin en önemli dağ koşusu"



Ahmet Arslan tarafından 2017'de hayata geçirilen Alanya Ultra Trail'in kısa sürede Türkiye'nin ve bölgenin en önemli dağ koşusu olduğunu anlatan Demirel, uluslararası ultra trail takviminde yer alan ve UTMB Index kapsamında değerlendirilen organizasyonun, elit sporcular için ITRA puanı vermesi nedeniyle önemli olduğunu kaydetti.

Demirel, bu yıl ilk kez yapılacak kale parkuruyla yarışa merakı olanları da çekmek istediklerini ifade ederek, "Bu yarış ile aynı zamanda turizmin gelişimine de katkı sağlamak istiyoruz. Yarışma ne kadar daha çok büyürse ülke turizmine de katkısı o kadar fazla olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.