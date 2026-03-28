İlginizi Çekebilir

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
Kumluca'da "Engel yok, spor var" projesi
Alanya'nın ev sahipliği yaptığı Alanya Ultra Trail yarışları tamamlandı
Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mersin'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi
Girişimsel radyoloji uygulamalarıyla birçok ameliyat "bıçaksız cerrahi" ile gerçekleştirilebiliyor
Osmaniye’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Parkur Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı
Akbank "Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı"nı hayata geçirdi
Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları başladı

ANTALYA - Akdeniz kıyısından Toroslar'ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla dikkati çeken patika ve dağ koşusu organizasyonu Alanya Ultra Trail'in 5 etaptaki birincileri belli oldu.

Sahil şeridindeki Kleopatra Plajı'nda "Gelenekten patikaya" (Tradition to Trail) mottosuyla başlayan yarışta 5 etapta 23 ülkeden 840 sporcu yarıştı.

Tarihin ve doğanın zorlu patikalarını geçen katılımcılar, Alanya Kalesi, Kızılkule ve tarihi patikalardan geçerek çam ormanları ve dağ yollarından tekrar Kleopatra Plajı'na ulaştı.

Erkekler 68 kilometrede Alanya Ultra Trail'de Türkiye'den Mehmet Soytürk, 42 kilometrede Taurus Mountain Trail'de Kazakistan'dan Shyngys Baikashev, 27 kilometrede Keykubat Mountain Run'da Türkiye'den Bogdan Kovalenko, 18 kilometrede Cleopatra Short Trail'de Rusya'dan Dmitriy Hohlov ve 5 kilometrede Alanya Castle Run'da Türkiye'den Musab Kundakçı etaplarında ilk sırada yer aldı.

Kadınlarda 68 kilometrelik Alanya Ultra Trail'de ise Türkiye'den Ezgi Aksedir, 42 kilometrelik Taurus Mountain Trail'de Polonyalı sporcu Dominika Stelmach, 27 kilometrelik Keykubat Mountain Run'da Rusya'dan Evgeniia Slinkina, 18 kilometrelik Cleopatra Short Trail'de Türkiye'den Merve Atilla ve 5 kilometrelik Alanya Castle Run'da Dilara Tiryaki birinci oldu.

Kazanan sporculara ödüllerini Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Gıdırgıcı, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Parkurlar Sorumlusu Ahmet Arslan ve Yarış Direktörü Hüseyin Koçak ve Organizasyon Direktörü Talat Demirel takdim etti.



YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

İşten Çıkış Kodu ve Yeni Düzenleme İle İşçinin Hakları
Bahri Çolpan

Osmaniye Değişmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

2

Kumluca'da "Engel yok, spor var" projesi

3

Alanya'nın ev sahipliği yaptığı Alanya Ultra Trail yarışları tamamlandı

4

Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

5

Mersin'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

6

Girişimsel radyoloji uygulamalarıyla birçok ameliyat "bıçaksız cerrahi" ile gerçekleştirilebiliyor

7

Osmaniye’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

8

Parkur Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

9

Akbank "Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı"nı hayata geçirdi

10

Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları başladı