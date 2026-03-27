Allianz Türkiye'den "NZA Allianz Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu"

İSTANBUL - Allianz Türkiye, portföyüne yeni eklediği "NZA Allianz Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu"nu müşterilerine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz, altın fonları alanındaki seçeneklerini çeşitlendiriyor.

Yapı Kredi Portföy işbirliğiyle mevcut "AMZ Allianz Altın Emeklilik Yatırım Fonu"nun ardından İş Portföy işbirliğiyle geliştirilen NZA Allianz Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nu müşterilerine sunan şirket, altın temalı BES fonlarında yatırımcılara farklı tercihlere hitap eden alternatif sunuyor.

Söz konusu fon, özellikle enflasyon, döviz kuru ve ekonomik belirsizliklere karşı birikimlerini altın odaklı değerlendirmek isteyen katılımcılara seçenek sunuyor.

Katılım esasları doğrultusunda yapılandırılan fon, uzun vadeli BES yatırım stratejisi kapsamında altın ve altına dayalı varlıklar, altın sertifikaları ve benzeri katılım esaslı menkul kıymetler gibi araçlardan oluşuyor. Katılım prensiplerine uygun olmayan yatırım araçları ise fon portföyüne dahil edilmiyor.

Allianz, altın fonlarıyla, birikimlerini yıllar içinde daha sağlam adımlarla büyütmek isteyen, enflasyon ve küresel belirsizlik dönemlerinde dalgalanmalara karşı daha dayanıklı yatırım yapısı arayan ve uzun vadeli getiri hedefleyen katılımcılara hitap ediyor.

Altın ve altına dayalı yatırım araçlarına odaklanan fonlar, özellikle enflasyon ve döviz kuru hareketlerinin öne çıktığı dönemlerde portföy çeşitlendirmesi açısından alternatif sunuyor.

Şirket, yatırımlarını yönlendirmeye yönelik olarak da müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle fark yaratıyor. 2022'de kurulan ve bağımsız finans uzmanlarını da içeren "Allianz Yatırım Komitesi" düzenli olarak paylaştığı analiz ve değerlendirmeleriyle güncel piyasa trendleri ve yatırım araçları arasında doğru zamanda doğru seçimler yapılmasına yardımcı oluyor.

"Allianz Finansal Danışmanlık Hizmeti" ise tasarruf etmek isteyen ve birikimlerini nasıl değerlendireceği konusunda soru işaretleri olan yatırımcılara destek olurken, her ay Allianz müşterilerine özel, uygulanabilir fon önerileri sunuyor. "Allianz'ım" mobil uygulamasından kolayca ulaşılabilen hizmet, piyasayı takip etme endişesini de ortadan kaldırıyor.

- "Katılımcılarımızın birikim tercihleri daha bilinçli yapıya doğru evrildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, katılımcılarının birikim tercihlerinin daha bilinçli ve daha çeşitlendirilmiş yapıya doğru evrildiğini belirtti.

Söz konusu doğrultuda fon portföylerini zenginleştirmeye ve farklı ihtiyaçlara yanıt verecek seçenekler sunmaya devam edeceklerini aktaran Doğan, "BES altın fonlarımıza eklediğimiz NZA Allianz Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ile hem altının uzun vadeli değer koruma potansiyelinden yararlanmak isteyen hem de birikim tercihlerinde katılım esaslarını gözeten katılımcılarımıza güçlü bir alternatif sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, özellikle dalgalı ekonomilerde hangi fona ne zaman yatırım yapılması gerektiğinin çok kritik bir konu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İş Portföy'ün uzmanlığı ve Allianz'ın uzun yıllara dayanan başarılı performansının bir ürünü olan bu fonun, katılımcılarımızın portföylerinde dengeli ve stratejik bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Müşterilerimiz, fon yönetimi ve fon dağılım değişikliği gibi işlemleri 7 gün 24 saat Allianz'ım mobil uygulamamız üzerinden kolayca yapabilir. Ayrıca sektörün bağımsız profesyonellerinden oluşan Allianz Yatırım Komitesi'nin düzenli analizlerini ve fon önerilerini de anlık olarak takip ederek uygulayabilir."