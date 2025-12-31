Amazon.com.tr'de 2025'te en çok satılan kitaplar belli oldu

İSTANBUL - Amazon.com.tr mağazasında 2025'te en çok satılan kitaplar belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye'nin, 2025'te çok satılan kitaplar listesi, Türkiye'deki okurların kitap tercihlerine ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Yıl boyunca çok satılan ilk 10 kitap incelendiğinde, "edebiyat ve kurgu" ile "aile ve yaşam" kategorileri üçer eserle açık ara öne çıktı. Bu kategorileri, ikişer kitapla "bilim kurgu ve fantastik" kategorisindeki eserler izledi.

Listenin ilk sırasında R. F. Kuang'ın salgın sonrası dünyanın durumunu ele alan romanı "Sarı Yüz" yer aldı. İkinci sırada, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Germen kavimlerine karşı düzenlenen sefer esnasında yazmaya başladığı ve stoacı felsefenin temel eserlerinden kabul edilen "Kendime Düşünceler" eseri bulunuyor.

Zülfü Livaneli'nin bir aşk ve direniş hikayesini konu alan "Bekle Beni" romanı da listede üçüncü sıraya yerleşti.

- Araştırma sonuçları ve kullanıcı değerlendirmeleri

Bağımsız araştırma şirketi VeriNays Araştırma tarafından 2025'te gerçekleştirilen ve sonuçları geçen aylarda kamuoyuyla paylaşılan "Türkiye'nin Online Kitap Alışverişi Alışkanlıkları" araştırmasına göre, Amazon Türkiye çevrim içi kitap alışverişinde kullanıcılar tarafından tercih edilen platformlar arasında yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, 2025'te Amazon Türkiye üzerinden kitap alışverişi yapan her iki kişiden biri, platformdan kitap satın alma deneyimini 10 üzerinden 10 puanla değerlendirdi.

Şirket, çevrim içi kitap satın alma deneyimine ilişkin memnuniyet değerlendirmesinde, 10 üzerinden 9 ortalama puanla söz konusu kategoride ilk sıraya yerleşti.

Hızlı ve sorunsuz teslimata ilişkin değerlendirmelerde yüksek puan alan Amazon Türkiye, uygun fiyat memnuniyeti başlığında da kullanıcılar tarafından en üst sıraya taşındı.

Öte yandan Amazon Türkiye, yeni yıl öncesinde kitap kategorisinde seçili eserlerde 750 lira ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim uyguluyor. Listede yer alan kitapların yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı esere Amazon Türkiye'nin kitap kategorisi üzerinden erişilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Kitap ve Hızlı Tüketim Kategorisi Genel Müdürü Serdar Çepniler, Amazon'un yolculuğunun kitaplarla başladığını belirterek, bu nedenle kitap kategorisinin Amazon Türkiye için her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Çepniler, 2025 satış verilerinin okurların bir yandan edebiyatın zamansız klasiklerine ilgisini sürdürdüğünü, diğer yandan ise yeni yazarlar ve farklı hikayeleri keşfetmeye açık olduğunu gösterdiğini aktardı.

Amazon Türkiye olarak kitap okumayı daha kolay, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmenin toplumsal bir değer oluşturduğuna inandıklarını ifade eden Çepniler, şunları kaydetti:

"Geniş kitap seçkimiz, avantajlı fiyatlarımız ve hızlı teslimat altyapımızla okurları sevdikleri kitaplarla buluştururken, aynı zamanda yeni yazarlar ve farklı türlerle tanışmalarına da imkan tanıyoruz. 2025 yılında da yayıncılar, yazarlar ve edebiyat dünyasının tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışarak, Türkiye'de okuma alışkanlığını desteklemeye ve kitaplara erişimi daha da kolaylaştırmaya devam edeceğiz."