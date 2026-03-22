İlginizi Çekebilir
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Ahatlı Mahallesi, 3156 Sokak'taki müstakil evde yaşayan epilepsi hastası Oğuz Demiralay'dan (34) haber alamayan babası durumdan şüphelendiği için eve geldi.
Oğlunun yatağında hareketsiz yattığını gören baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde Demiralay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.