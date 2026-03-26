Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi'nde 2 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Nigar Bostan, 4 yaşındaki yeğenini dışarıya çıkarmaya çalışırken ellerinden yaralandı. Bostan, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Apartman sakinlerinden Atalay Sargın, gazetecilere, balkonda oturduğu sırada dumanı fark ettiğini ve aşağıya indiğini söyledi.

Evdeki çocukları çıkarmaya çalıştığını anlatan Sargın, "Yangın bir anda büyümüş, kapıyı açtım, çocukları zor dışarıya çıkardım. İtfaiyeyi aradım. Bir yaralı var, buna da şükür." dedi.

Yangının 4 yaşındaki çocuğun kibritle oynadığı sırada yattığı yorganın tutuşması sonucu çıktığı iddia edildi.