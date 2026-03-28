Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun çarptığı Mahra, ölümünün 3. yılında anıldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, ölümünün 3. yılında mezarı başında anıldı.

Çocuğun babası Murat ve annesi Derya Pınar ile Mahra Melin Pınar'ın arkadaşları Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir araya geldi. Arkadaşları ve ailesi Mahra Melin Pınar'ın mezarına çiçek bırakıp, dua etti.

Güvenli Sokaklar ve Yaşama Hakkını Savunma Derneği Başkanı ve baba Murat Pınar, kızının köpeklerden kaçarken ağır yaralandığını ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybettiğini hatırlatarak, benzer acıların yaşanmamasını diledi.

Sahipsiz hayvanlar konusunda mevzuatın etkin uygulanmasını isteyen Pınar, şunları kaydetti:

"Hayvanların yaşamlarını mevzuatta belirlenen şartlarda sürdürmeleri sağlanmalı ancak halk sağlığı ve güvenliği de eksiksiz temin edilmelidir. Türkiye'de yürürlükte bulunan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun etkin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu kanunun çıkarılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz."

Anne Derya Pınar da zaman zaman hala bu tür olayların yaşandığını üzülerek duyduklarını belirtti.

Özellikle park, okul çevresi ve yol kenarlarında çocukların risk altında olmaması gerektiğini ifade eden Pınar, "Sahipsiz köpekler kontrol altına alınmalı. Hayvan bakımevleri ve yaşam alanları ülke genelinde yaygınlaştırılmalı. Sokak güvenliği birincil öncelik haline getirilmeli. Güvenli sokaklar ve yaşam hakkı herkesin hakkıdır. Hiçbir çocuk korkarak sokağa çıkmamalıdır." diye konuştu.




