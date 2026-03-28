Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerindeki vergi rekortmenleri ödüllendirildi

ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "144. Yıl Akseki, Gündoğmuş, İbradı Vergi Ödül Töreni ve Üye Buluşması", Akseki ilçesinde gerçekleştirildi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, törende yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılacak Ali Bahar Sanayi Sitesi projesinde çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Projenin ilçeye katma değer kazandıracağını ifade eden Hacısüleyman, "Kısa süre içerisinde fikir aşamasını tamamladık. Artık son aşamaya geldik. Sizlerin emeği ve desteği bizlere güç verdi. Proje sadece bir sanayi alanı değil, aynı zamanda bölgeye hizmet edecek önemli bir merkez olacak." dedi.

ATSO Akseki Temsilcisi Mehmet Gündoğdu da bölge iş dünyasının her geçen gün daha güçlendiğini kaydetti.

Bu tür organizasyonları önemsediklerini dile getiren Gündoğdu, "Akseki, İbradı ve Gündoğmuş bölgesindeki iş insanlarımızın üretim gücü ve azmi, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Bölgeye kazandırılması planlanan sanayi sitesi projesi de önemli bir adım. Ali Bahar Sanayi Sitesi ile hem istihdam artacak hem de ilçemizin ekonomik yapısı daha da güçlenecek." diye konuştu.

Kurumlar ve Gelir Vergisi kategorilerinde dereceye giren Cevizlipark Petrol sahibi Hüseyin Küçük de düzenli vergi ödemenin hem ülke ekonomisine hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını belirtti.

Programda, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde 2023-2024 yılı Ticari Kazanç Kurumlar ve Gelir Vergisi kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, Gündoğmuş Kaymakamı Erdal Bilgiç, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, İbradı Belediye Başkanvekili Ali Yedek ile ATSO yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.



