İlginizi Çekebilir

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi
Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi
Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi
Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği
Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor
Futbol: Hazırlık maçı
Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi
Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı
İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor

"Bilinçsiz ağrı kesici kullanmak kalp krizine neden olabiliyor" uyarısı

ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ümit Yener, bilinçsiz kullanılan ağrı kesicilerin kalp krizini tetikleyebildiği uyarısında bulundu.

Yener, AA muhabirine, ani göğüs ağrısı, sıkışma, beraberinde terleme, çarpıntı gibi şikayetlerin kalp krizi belirtileri olabileceğini söyledi.

Dünyada her yıl milyonlarca insanın kardiyovasküler hastalıktan vefat ettiğini vurgulayan Yener, kalbi korumak için düzenli uykunun, sağlıklı beslenmenin ve egzersizin önemli olduğunu kaydetti.

Yener, insanların çoğu zaman masum gördükleri bazı yanlışların kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"En ufak baş veya kas ağrısı olduğu zaman insanlar hemen ağrı kesici haplardan kullanıyor. Yakın tarihte yapılan bilimsel çalışmalar, bazı ağrı kesicilerin kalp krizini tetiklediğini ortaya koydu. Buna dair yayınlar var. Özellikle kalp hastaları, 'ağrım var' diyerek kendi kendine ağrı kesici almamalı. Ağrı kesiciler kullanılacaksa doktor kontrolünde olmalı."

- "Kontrolsüz ağır sporlardan kaçınmak gerekiyor"

Sağlık Bakanlığının önceliğinin tedavi etmekten ziyade, korumak olduğunu belirten Yener, 40 yaş üzerindekilere kardiyovasküler açıdan muayenelerini düzenli yaptırmalarını önerdi.

Yener, kalbi korumak için stresten uzak durmak gerektiğini vurgulayarak, "Günde en az 7 saat uyumak, düzenli beslenmek, yürüyüş, egzersiz yapmak, sigaradan uzak durmak lazım." dedi.

Ağır sporların antrenör gözetiminde yapılabileceğini anlatan Yener, "Sporu çok abartmamak lazım. Bir anda çok ciddi şekilde halter kaldırmak, 'kaslarım gelişsin' diye özellikle protein tozları veya hormonlarla ilgili takviye kullanılmasını kesinlikle önermiyoruz. Özellikle geç saatlerde yemek yemeyi de önermiyoruz. 'Saat 20.00'den sonra ağır yemeklerden kaçının' diye öğütlüyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Yener, 20 yılda hem kardiyoloji hem kalp ve damar cerrahisi alanında Türkiye'de ve dünyada yeni tedavi yöntemlerinin geliştiğine değinerek, ilaç salınımlı stentler, balonlar veya kasıktan girilerek kapak değiştirme ameliyatlarının yapıldığını ifade etti.

Çok küçük kesilerden girerek de ameliyatlar yaptıklarına dikkati çeken Yener, 1 liralık madeni para büyüklüğündeki kesiden kasıktan girerek yaptıkları ameliyatlarda çok başarılı sonuçlar aldıklarını sözlerine ekledi.



YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

İşten Çıkış Kodu ve Yeni Düzenleme İle İşçinin Hakları
Bahri Çolpan

Osmaniye Değişmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

2

GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

3

Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi

4

Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

5

Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği

6

Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor

7

Futbol: Hazırlık maçı

8

Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi

9

Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı

10

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor