Çanakkale Zaferi konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödül

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. İl genelinde ortaokul ve imam hatip ortaokulları arasında gerçekleştirilen resim, şiir ve hikâye yarışmalarında il birincisi olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Aydın Albak, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yarışmalarda resim kategorisinde Toprakkale Şehit Çağrı Doğan Ortaokulu öğrencisi Zeynep Önal, şiir kategorisinde Şehit Hüseyin Cengiz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rümeysa Kalebaşı ve hikâye kategorisinde Düziçi Boyalı Atatürk Ortaokulu öğrencisi Süheyla Nur Olca il birincisi oldu. Program, ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi.