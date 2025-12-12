DeFacto ve Karaca yılbaşı koleksiyonu için bir araya geldi

İSTANBUL - ​​​​​​​DeFacto ve Karaca, yılbaşı temalı özel koleksiyonlarını birleştirerek tüketicilerin beğenisine sundu.

DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, markalar arasındaki işbirliği kapsamında DeFacto'nun yeni yıl temalı kazakları, ev giyimi ve parti kıyafetleri ile Karaca'nın yılbaşı dekorları, kupa, bardak ve servis ürünleri aynı koleksiyonda bir araya getirildi.

Moda ile ev yaşamının buluştuğu koleksiyonda, yılbaşı konseptli ürünler ortak bir bakış açısıyla sunuluyor. Giyim ve ev dekorasyonunu birleştiren işbirliğiyle tüketicilere kendileri, sevdikleri ve yaşam alanları için farklı hediye alternatifleri sağlanıyor.

Koleksiyona, markaların internet siteleri üzerinden erişilebiliyor.