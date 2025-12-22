DenizBank yurt dışından 400 milyon dolar tutarında kaynak temin etti

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - DenizBank, "seküritizasyon programı" kapsamında gerçekleştirdiği işlemle 10 yıla varan vadelerde 400 milyon dolar finansman temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank, uluslararası piyasalardan 8 yatırımcının katılımıyla sağladığı kaynağın bir kısmını, KOBİ'ler ve kadın girişimcilerin desteklenmesiyle enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik yeşil yatırımların finansmanında kullanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, uluslararası piyasalardan sağladıkları fonları, Türkiye ekonomisinin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendiren, aynı zamanda yeşil dönüşümü destekleyen alanlara aktarmayı önceliklendirdiklerini belirtti.

Böcügöz, söz konusu kaynağın bir kısmını, reel sektörün büyüme ve rekabet gücünü artıran KOBİ'ler ve kadın girişimcilerle enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim risklerini azaltmaya yönelik yatırımlara aktaracaklarını vurgulayarak, "Finansman araçlarımızla iklim dostu ve verimlilik odaklı yatırımların ölçeğini büyütmeye ve reel sektörün dönüşüm yolculuğunda güçlü bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



