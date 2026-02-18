Dere yatağında mahsur kalan işçi servisi iş makinesiyle kurtarıldı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sağanak yağışların ardından debisi yükselen Karaçay Deresi’nden geçmeye çalışan işçi servisi minibüsü dere yatağında mahsur kaldı. Araç, belediyeye ait iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlçede etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Dağıstan Mahallesi ile Sazlık Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan ve kestirme güzergâh olarak kullanılan Karaçay Deresi’nden geçmek isteyen işçi servis aracı, su seviyesinin yüksek olması ve zeminin yumuşaması nedeniyle dere ortasında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye belediyeye ait iş makineleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, akıntıya karşı titiz bir çalışma yürüterek servis aracını halatlar yardımıyla güvenli bölgeye çekti. Servis aracının işçileri bıraktıktan sonra dönüş yolunda olduğu, araçta sürücü dışında yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Diğer yandan ilçe merkezinde, Atatürk Caddesi üzerindeki Toprakkale Dolmuş Garajı ile Yüksel Uluğ Stadyumu arasındaki yol, yoğun yağış nedeniyle itfaiye araçlarıyla güvenlik amacıyla tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.