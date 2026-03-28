Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali sürüyor

ADANA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Sabancı Vakfı işbirliğinde düzenlenen 25. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında çocuklara yönelik kukla yapım atölyesi gerçekleştirildi.

Çırçır Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kukla sanatçısı Cansu Akdeniz çocuklarla bir araya geldi.

Kukla yapımının uygulamalı olarak anlatıldığı etkinlikte çocuklar, karton ve çeşitli malzemeleri kullanarak kendi kuklalarını tasarladı.

Etkinliğe katılan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Kukla sanatçısı Cansu Akdeniz, AA muhabirine, etkinlikle çocukların el becerilerini geliştirmeyi ve sanata ilgilerini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Eğlenceli ve öğretici bir atölye düzenlediklerini belirten Akdeniz, etkinlikle kartonun geri dönüştürülebileceğini de çocuklara gösterdiklerini kaydetti.

Festival kapsamında 7 farklı atölyenin daha gerçekleştirileceği ifade edildi.



