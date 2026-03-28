İlginizi Çekebilir

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
Kumluca'da "Engel yok, spor var" projesi
Alanya'nın ev sahipliği yaptığı Alanya Ultra Trail yarışları tamamlandı
Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mersin'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi
Girişimsel radyoloji uygulamalarıyla birçok ameliyat "bıçaksız cerrahi" ile gerçekleştirilebiliyor
Osmaniye’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Parkur Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı
Akbank "Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı"nı hayata geçirdi
Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları başladı

Dövüş sporlarının "madalya avcısı" Tebaa Onar, crossfit branşında da başarıya doymuyor

MERSİN - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de yaşayan ve farklı branşlardaki dövüş sporlarında çok sayıda madalya kazanan eski milli sporcu Tebaa Onar, kendi isteğiyle geçtiği crossfit branşında başarılarını sürdürüyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında spora başlayan ve süreç içerisinde kick boks, muaythai, wushu gibi branşlarda ter döken ve ay yıldızlı formayı giyen 35 yaşındaki Tebaa, çok sayıda ulusal ve uluslararası şampiyonalara katıldı.

Başta Türkiye olmak üzere Malezya, Gürcistan, Rusya, Slovenya, Ukrayna, İngiltere ve Almanya'da düzenlenen organizasyonlarda çeşitli branşlarda çok sayıda şampiyonlukları ve dereceleri bulunan Tebaa, dövüş sporları alanındaki mücadelesini kendi isteğiyle sonlandırdı.

Tebaa Onar, yaklaşık 6 yıl önce güce dayalı spor olan crossfit branşına yöneldi.

Spora yatkınlığı sayesinde Tebaa, crossfit branşında da yurt içi ve yurt dışında hem bireysel hem de takım olarak katıldığı yarışmalarda çok sayıda başarı elde etti.

Son olarak 8 Mart'ta Türkiye'de ilk defa kadınlara özel düzenlenen "Wonder Women's Cup Crossfit Yarışması"nda üçüncü olan Tebaa, başarılarıyla hem hemcinslerine örnek olmak hem de daha iyi başarılar elde etmek için mücadelesini sürdürüyor.


- "Kadının yapamayacağı bir şey yok yeter ki istesin"

Tebaa Onar, AA muhabirine, sporun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Dövüş sporlarında elde edecek daha fazla ödül kalmadığı için crossfit branşına başladığını anlatan Tebaa, kariyer basamaklarına bu alanda devam ettiğini belirtti.

Tebaa, şu an hedefinin kendisiyle olduğunu sınırlarını zorlayarak crossfit branşında mücadelesini sürdürdüğünü anlattı.

Zor bir sporla uğraştığını ancak başarı elde ettikçe mutlu olduğunu vurgulayan Tebaa, şunları kaydetti:

"Kadınlar ne hedef koyarlarsa yapıyorlar, en azından yapmaya çalışıyorlar, savaşıyorlar. Kadın her yerde, her şeyde, her sektörde... Kadınların hedefi varsa o hedef doğrultusunda hep ilerliyor, son damlaya kadar elinden ne geliyorsa yapıyor. Kadının yapamayacağı bir şey yok, yeter ki istesin. Herkes bu sporu yapabilir, hiç kimse korkmasın yeter ki harekete geçsinler."



İlginizi Çekebilir

1

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

2

Kumluca'da "Engel yok, spor var" projesi

3

Alanya'nın ev sahipliği yaptığı Alanya Ultra Trail yarışları tamamlandı

4

Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

5

Mersin'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

6

Girişimsel radyoloji uygulamalarıyla birçok ameliyat "bıçaksız cerrahi" ile gerçekleştirilebiliyor

7

Osmaniye’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

8

Parkur Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

9

Akbank "Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı"nı hayata geçirdi

10

Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları başladı