Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

ANTALYA - Antalya'da hazırlık maçında karşılaşan Ürdün ile Kosta Rika milli futbol takımları 2-2 berabere kaldı.

Titanic Mardane Palace Spor Kompleksi sahasında oynanan ve ilk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Ürdün, Baha Faysal'ın 51. dakikadaki penaltı golüyle öne geçti. Ürdün Milli Takımı, 77. dakikada İbrahim Sabra'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Kosta Rika'nın 85. dakikada kazandığı penaltıda Josimar Alcocer, kaleci Yazeed Abulaila'dan dönen topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. Kosta Rika, 90 2. dakikada Warren Madrigal'in golüyle eşitliği yakaladı.

Müsabaka, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Orta Doğu'daki askeri çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında Ürdün, 31 Mart Salı günü Nijerya, Kosta Rika ise aynı gün İran ile karşı karşıya gelecek.



Spor 28.03.2026 00:44:56 0
Anahtar Kelimeler: futbol: hazırlık maçı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

İşten Çıkış Kodu ve Yeni Düzenleme İle İşçinin Hakları
Bahri Çolpan

Osmaniye Değişmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

