İlginizi Çekebilir

Adana şalgam suyu AB'den coğrafi işaret tescili bekliyor
Anamur Müftüsü Fidan, engelli bireylerle bir araya geldi
Zorlu Yılbaşı Festivali başladı
Fuzul'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı
Arzum OKKA Türk kahvesi kültürünü 50'den fazla ülkeye taşıyor
Osmaniye'de engelliler için doğa kampı düzenlendi
Mersin'de kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Göz tansiyonunda erken teşhis kalıcı körlüğün önüne geçiyor
Gilindire Mağarası'ndaki gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında

Fuzul'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Fuzul

Fuzul'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

İSTANBUL - Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yayımladığı mesajında, daha erişilebilir bir toplum için sorumluluk çağrısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbal, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Engelsiz Aslanlar'ın isim ve forma göğüs sponsoru olarak, iki yıldır takımın başarı yolculuğuna eşlik ettiklerini belirtti.

Engelsiz Aslanlar'ın sahaya çıktığında, gerçek engellerin fırsat eşitliğini sağlamayan ortamlarda ve toplumsal bariyerlerde olduğunu net bir biçimde gördüklerini aktaran Akbal, "Onların sahadaki mücadelesi bize hem ilham hem de sorumluluk yüklüyor." ifadesini kullandı.

Akbal, engelliliğin yardım kavramı yerine hak, erişilebilirlik ve eşitlik perspektifiyle ele alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Engelli bireylerin günlük hayata tam ve bağımsız katılımı temel bir insan hakkıdır. Bu hakkın hayata geçmesi, mimariden dijital erişime, istihdamdan sosyal yaşama kadar her alanda kurmamız gereken bir kapsayıcılık kültürünü gerektiriyor. Dilimiz, davranışlarımız ve alışkanlıklarımız da bu kültürün bir parçasıdır."

Fuzul'ün bu alandaki sorumluluğunun sponsorluklarla sınırlı olmadığını kaydeden Akbal, toplumun her kesiminde farkındalığı artırmayı amaçlayan özel bir reklam filmini hayata geçirdiklerini paylaştı.

Akbal, Fuzul'ün 33 yıldır herkesin gelecek planlarına giden yolu kolaylaştırmayı misyon edindiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımımızın doğal bir parçası olarak, engellilik konusundaki toplumsal duyarlılığı güçlendirmek amacıyla hazırladığımız reklam filmimizin ilk gösterimini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaptık. Hedefimiz yalnızca bir gün değil, yılın her günü daha eşit ve kapsayıcı bir toplum için sorumluluk almak. Fuzul olarak sadece 3 Aralık'ı değil, her ayın 3'ünü farkındalık günü ilan ederek iletişim çalışmalarımızı bu anlayışla sürdüreceğimizi belirtmek isterim."



Ekonomi 3.12.2025 13:26:19 0
Anahtar Kelimeler: fuzul'den 3 aralık dünya engelliler günü mesajı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana şalgam suyu AB'den coğrafi işaret tescili bekliyor

2

Anamur Müftüsü Fidan, engelli bireylerle bir araya geldi

3

Zorlu Yılbaşı Festivali başladı

4

Fuzul'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

5

Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı

6

Arzum OKKA Türk kahvesi kültürünü 50'den fazla ülkeye taşıyor

7

Osmaniye'de engelliler için doğa kampı düzenlendi

8

Mersin'de kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

9

Göz tansiyonunda erken teşhis kalıcı körlüğün önüne geçiyor

10

Gilindire Mağarası'ndaki gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında