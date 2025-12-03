Fuzul'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

İSTANBUL - Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yayımladığı mesajında, daha erişilebilir bir toplum için sorumluluk çağrısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbal, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Engelsiz Aslanlar'ın isim ve forma göğüs sponsoru olarak, iki yıldır takımın başarı yolculuğuna eşlik ettiklerini belirtti.

Engelsiz Aslanlar'ın sahaya çıktığında, gerçek engellerin fırsat eşitliğini sağlamayan ortamlarda ve toplumsal bariyerlerde olduğunu net bir biçimde gördüklerini aktaran Akbal, "Onların sahadaki mücadelesi bize hem ilham hem de sorumluluk yüklüyor." ifadesini kullandı.

Akbal, engelliliğin yardım kavramı yerine hak, erişilebilirlik ve eşitlik perspektifiyle ele alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Engelli bireylerin günlük hayata tam ve bağımsız katılımı temel bir insan hakkıdır. Bu hakkın hayata geçmesi, mimariden dijital erişime, istihdamdan sosyal yaşama kadar her alanda kurmamız gereken bir kapsayıcılık kültürünü gerektiriyor. Dilimiz, davranışlarımız ve alışkanlıklarımız da bu kültürün bir parçasıdır."

Fuzul'ün bu alandaki sorumluluğunun sponsorluklarla sınırlı olmadığını kaydeden Akbal, toplumun her kesiminde farkındalığı artırmayı amaçlayan özel bir reklam filmini hayata geçirdiklerini paylaştı.

Akbal, Fuzul'ün 33 yıldır herkesin gelecek planlarına giden yolu kolaylaştırmayı misyon edindiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımımızın doğal bir parçası olarak, engellilik konusundaki toplumsal duyarlılığı güçlendirmek amacıyla hazırladığımız reklam filmimizin ilk gösterimini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaptık. Hedefimiz yalnızca bir gün değil, yılın her günü daha eşit ve kapsayıcı bir toplum için sorumluluk almak. Fuzul olarak sadece 3 Aralık'ı değil, her ayın 3'ünü farkındalık günü ilan ederek iletişim çalışmalarımızı bu anlayışla sürdüreceğimizi belirtmek isterim."