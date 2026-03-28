Girişimsel radyoloji uygulamalarıyla birçok ameliyat "bıçaksız cerrahi" ile gerçekleştirilebiliyor

ANTALYA - "Bıçaksız cerrahi" olarak isimlendirilen girişimsel radyoloji uygulamalarını dünya standartlarında yapan Türk bilim insanları, Antalya'da düzenlenen "2026 Ulusal Kongresi-EVIS Uluslararası Ortak Toplantısı"nda, girişimsel radyoloji uygulamalarının avantajlarını ele aldı.

Türk Girişimsel Radyoloji Derneğince (TGRD) Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Dernek Başkanı Levent Oğuzkurt, girişimsel radyolojinin dünyada ciddi ölüm riski taşıyan inme, damar balonlaşmaları (anevrizma), birçok kanser türü, damar tıkanıklıkları, iç kanamalar, bacak varisleri gibi birçok hastalığın tedavisinde öncü rol üstlendiğini söyledi.

Adeta vücudun içini görebilen uzman doktorlar olduklarını ifade eden Oğuzkurt, "Gördüğümüz noktaya bu cihazları kılavuz olarak kullanarak girip tedavi yaparız. Karaciğerdeki bir tümörü ultrason veya tomografiyle görürüz, hastayı açmadan onun içine bir iğne geçiririz, biyopsi alabiliriz veya tümörü tedavi edebiliriz. Temeli, görüntülemeyi kullanarak yapılan ameliyatsız işlemler." dedi.

Oğuzkurt, girişimsel radyolojinin en önemli ortak noktasının mutlaka her işlemde görüntülemeyi kullanması ve tüm işlemlerin bir iğne deliğinden yapılması olduğunu kaydetti.

- "Bu tümör tedavi olmaz' denilen vakayı, cerrahi ameliyata yönlendirme şansımız var"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Turgut Ilgıt ise girişimsel radyologların diğer disiplinlerdeki hekimlerle genelde takım çalışması içinde olduğunu ifade etti.

Ilgıt, son yıllarda kanser hastalarının tedavisinde hem cerrahi hem ışın hem de ilaç tedavilerinde girişimsel radyolojinin ön plana çıktığını ve tüm hastanelerde bilim dalı olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Parıldar ise bu yöntemin genel anestezi olmaması, büyük kesi yapılmaması ve hastanın hızlı şekilde normal hayatına dönüşünü sağlaması gibi birçok avantajı olduğuna dikkati çekti.

Başkent Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Boyvat da tümörlerden görüntüleme eşliğinde biyopsi yaparak girişimsel radyoloji olarak bu tedaviye başlandığını söyledi.

Girişimsel yöntemlerle yapılan birçok tedavi ve teşhisin yanında bu yöntemle damardan girerek tümöre ilaç da verilebildiğini aktaran Boyvat, "Bu yöntemlerle tümörü tedavi ediyorsunuz, takip ediyorsunuz veya 'bu tümör tedavi olmaz' denilen vakayı, bu yöntemlerle küçülterek, hastayı cerrahi ameliyata yönlendirme şansımız var." diye konuştu.

- "Dondurma tedavisi' yöntemi artık uluslararası tedavi algoritmalarında yerini almaya başladı"

Girişimsel radyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy ise girişimsel radyoloji sayesinde meme kanseri tanısı alan hastalar için en büyük endişe kaynağı olan cerrahi müdahale ve estetik kayıpların artık geride kaldığını ifade etti.

Yaklaşık 1, 1,5 santimetrenin altındaki erken evre meme kanserinde, lokal anestezi altında uygulanan kriyoablasyon (dondurma tedavisi) yönteminin artık uluslararası tedavi algoritmalarında yerini almaya başladığını anlatan Atasoy, dondurma işlemi sayesinde tümör hücrelerinin canlılığını yitirdiğini, çevredeki sağlıklı dokunun korunduğunu vurguladı.

Diz kireçlenmesinde ameliyatsız yeni yöntem olan diz anjiyosundan bahseden girişimsel radyoloji uzmanı Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez de bu yöntemin, diz ekleminde ağrıya ve iltihaba neden olan anormal küçük damarların anjiyografi yöntemiyle tespit edilerek, içeriden kapatılması prensibine dayandığını söyledi.

İşlem sırasında diz ekleminin açılmadığını, kesi yapılmadığını ve cerrahi müdahale uygulanmadığını anlatan Kılıçkesmez, tedavinin yalnızca damar yoluyla, birkaç milimetrelik girişten gerçekleştirildiğini dile getirdi.

- "Girişimsel radyoloji sayesinde miyomlar çok rahat tedavi edilebilir"

Girişimsel radyoloji uzmanı Prof. Dr. Saim Yılmaz da tiroit ve guatr hastalıklarında açık cerrahi yerine "dondurma" ya da "ısıtma" işlemi ile ameliyatsız tedavinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Girişimsel radyoloji uzmanı Prof. Dr. Bora Peynircioğlu ise kadınlarda sık rastlanan miyomların bazı hastalarda cerrahi yönteme uygun olmadığını, bu hastaların girişimsel radyoloji sayesinde miyomlarını çok rahat tedavi ettirebildiğini söyledi.

Peynircioğlu, erkeklerde ise prostat büyümesine bu yöntemle çok rahat çözüm bulunabildiğini ifade etti.

Farklı ülkelerden girişimsel radyoloji derneklerinin yöneticileri ile yabancı uzmanların katıldığı, video destekli eğitim oturumları, atölye çalışmaları, girişimsel radyolojideki en güncel gelişmeler ve bilimsel çalışma sonuçlarının yer alacağı kongre 31 Mart'a kadar sürecek