Gülnar ilçesinde sınav hazırlığında olan öğrencilere destek sürüyor

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gülnar Belediyesince öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine katkı sunmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ücretsiz deneme sınavları düzenleniyor.

Belediyenin Atatürk Ortaokulu ve Gülnar Anadolu Lisesi'nde düzenlediği deneme sınavlarına 220 öğrenci katıldı.

Çalışmalar kapsamında öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde psikolojik destek de verilecek.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yaptığı açıklamada, eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.

Eğitime desteklerinin süreceğini kaydeden Önge, "Mayıs ayında belediyemiz tarafından ücretsiz deneme sınavı daha gerçekleştireceğiz. Bu sınavlarda dereceye giren öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak amacıyla laptop, tablet ve bisiklet ile ödüllendireceğiz. Öğrencilerimizin sınav heyecanını yenmeleri ve stres yönetimini öğrenmeleri için uzmanlarımızla özel bir seminer düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

