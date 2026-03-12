Güzel Sanatlar Lisesi’nde 12 Mart’a anlamlı anma programı

Osmaniye'de Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi’nde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü duygu dolu bir programla anıldı. Öğrencilerin hazırladığı etkinlikte, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Zehra Eroğlu ve Müzik öğretmeni Hanifi Bertiz rehberliğinde İstiklal Marşı’nın yazılış süreci, anlamı ve milletimiz için taşıdığı değer bir kez daha hatırlandı. Program boyunca öğrencilerin okuduğu şiirler, yapılan sunumlar ve sahnelenen etkinlikler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Programın sonunda ise 10. ve 11. sınıf müzik öğrencilerinin günün anlam ve önemine ithafen hazırladığı müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Başta emeği geçen öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.