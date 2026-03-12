İlginizi Çekebilir

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Antalya'da bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor
Antalya'da "Kadın Muhtarlarla Eşitlikçi Uygulamalar" paneli düzenlendi
Budget'tan bayram tatili için güvenli araç kiralama önerileri
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başladı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti
Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı

Güzel Sanatlar Lisesi’nde 12 Mart’a anlamlı anma programı

Güzel Sanatlar Lisesi’nde 12 Mart’a anlamlı anma programı

Güzel Sanatlar Lisesi’nde 12 Mart’a anlamlı anma programı

Osmaniye'de Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi’nde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü duygu dolu bir programla anıldı. Öğrencilerin hazırladığı etkinlikte, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Zehra Eroğlu ve Müzik öğretmeni Hanifi Bertiz rehberliğinde İstiklal Marşı’nın yazılış süreci, anlamı ve milletimiz için taşıdığı değer bir kez daha hatırlandı. Program boyunca öğrencilerin okuduğu şiirler, yapılan sunumlar ve sahnelenen etkinlikler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Programın sonunda ise 10. ve 11. sınıf müzik öğrencilerinin günün anlam ve önemine ithafen hazırladığı müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Başta emeği geçen öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.



Osmaniye 12.03.2026 14:54:00 0
Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar Lisesi’ anlamlı programı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Oski Ne Yapıyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

2

Antalya'da bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor

3

Antalya'da "Kadın Muhtarlarla Eşitlikçi Uygulamalar" paneli düzenlendi

4

Budget'tan bayram tatili için güvenli araç kiralama önerileri

5

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başladı

6

Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı

7

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

8

Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

9

Hatay'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti

10

Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı