Hatay

Hatay'da ikinci kez düzenlenecek robot yarışmasına 1540 takım başvurdu

HATAY - Hatay'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2-4 Nisan'da düzenlenecek "2. Hatay Robot Yarışması"nda 1540 takım yarışacak.

Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ne inşa edilen M2 STEAM Merkezi'ni ziyaret etti.

İncelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Masatlı, merkezin, teknolojiye ilgi duyan çocukların yeteneklerini keşfedip geliştirmesine imkan sunduğunu söyledi.

Masatlı, geçen yıl ilk kez düzenlenen Hatay Robot Yarışması'na 1566 öğrenci ve öğretmenden oluşan 552 takımın katıldığını belirterek, "Bu yıl 4 bin 67 öğrenci ve öğretmenden oluşan 1540 takım yarışacak. İnşallah 2-4 Nisan'da şehrimizde etkinliği yapacağız." dedi.

Bu tür yarışmalar sayesinde çocuk ve gençlerin yeteneklerinin ortaya çıktığını dile getiren Masatlı, "Bizler çocuklarımızın önündeki engelleri ve sınırları kaldırıp onlara imkan tanıdığımızda mucit öğrenciler, gençler ortaya çıkıyor. Bizim de bütün gayretimiz, çabamız budur." ifadelerini kullandı.

Masatlı, merkezde 2-4 Nisan'da gerçekleştirilecek 2. Hatay Robot Yarışması'na vatandaşları davet etti.

Yarışmaya hazırlanan öğrencilerden Ömer Tuğra Akbayrak, merkezin açılışından bu yana katıldığı eğitimlerde robotik kodlama ve yazılım alanlarında kendisini geliştirdiğini anlattı.

Muhammet Resul Gök de tasarladığı robotuyla birincilik hedeflediğini belirterek, "Bu robotla iyi sonuç alacağımı düşünüyorum. İleride robotuma yeni şeyler ekleyip daha da geliştirebilirim. Kendimi çok heyecanlı hissediyorum." diye konuştu.



