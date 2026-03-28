Hatay'da üretilen otomotiv filtreleri 14 ülkeye ihraç ediliyor

Hatay

Hatay'da üretilen otomotiv filtreleri 14 ülkeye ihraç ediliyor

HATAY - SALİM TAŞ - Hatay'da faaliyet gösteren firma, ürettiği otomotiv filtrelerini yurt içinin yanı sıra 14 ülkeye ihraç ediyor.

Antakya Organize Sanayi Bölgesinde 25 yıldır faaliyetini sürdüren firma, hava, yakıt, polen ve yağ filtresi üretimi gerçekleştiriyor.

Bünyesindeki 25'i kadın 70 kişiye istihdam sağlayan firmada ayda ortalama 250 bin filtre üretimi yapılıyor.

Fabrikanın genel müdürü Koray Günay, AA muhabirine, Türkiye'de kullanılan otomotiv filtrelerinin yaklaşık yüzde 65'inin Hatay'daki üreticiler tarafından karşılandığını söyledi.

Üretimlerinin ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne yönelik olduğunu belirten Günay, geniş ürün çeşitliliği ve güçlü stok altyapılarıyla siparişlere kısa sürede yanıt verebildiklerini ifade etti.

Günay, yurt içinin yanı sıra ürettikleri otomotiv filtrelerinin yüzde 25'ini Romanya, İngiltere, Macaristan, Makedonya, Almanya, İtalya, Sırbistan, Hırvatistan, Fas, Suriye, Cezayir, Mısır ve Belarus'a ihraç ettiklerini belirtti.

Milli marka ve kaliteyle ihracatta fark yaratmaya çalıştıklarını vurgulayan Günay, şöyle konuştu:

"Aldığınız filtrelerde bir Türk markasını görmek çok önemli. Biz bu konuda kaliteye çok önem veriyoruz. Yurt dışına ihracatımız var. Özellikle Romanya'ya çalışıyoruz, Macaristan, Sırbistan ve yeni olarak İngiltere ile de çalışmaya başladık. Hedefimiz Avrupa'ya çok daha güçlü girmek. ABD tarafına, İngiltere'ye çok daha güçlü şekilde girmek istiyoruz."

Sektörde küresel ölçekte en büyük rakiplerinin Çin olduğunu anlatan Günay, yerli üretimin farkını kaliteyle ön plana çıkararak dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.



Ekonomi 28.03.2026 12:09:32
