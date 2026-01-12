HEKTAŞ LSEG'nin ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde sektöründe dünya ikincisi oldu

İSTANBUL - OYAK Kimya Tarım şirketlerinden HEKTAŞ, Londra Borsası Grubu (LSEG) tarafından gerçekleştirilen çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) sürdürülebilirlik derecelendirmesinde tarım kimyasalları sektöründe dünya ikincisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi çözümler sunma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü AR-GE çalışmalarıyla Türkiye'de tarım sektöründe rol üstlenen HEKTAŞ, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da fark yaratan performans sergiliyor.

Çevreye duyarlı, yenilikçi ve sorumlu üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, LSEG tarafından gerçekleştirilen ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde sektöründe dünyada ikinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEKTAŞ Genel Müdürü Enis Emre Terzi, tarım sektöründe sürdürülebilirliğin öncüsü olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

Güçlü sürdürülebilirlik kültürüne sahip olduklarını aktaran Terzi, "Kaynaklarımızı verimli kullanıyor, düşük karbon ayak izi bırakıyor ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yaklaşımı yalnızca bir hedef olarak değil, aynı zamanda kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Terzi, halihazırda yatırımcıların bir şirkete yatırım kararı vermeden önce sürdürülebilirlik düzeyini, uluslararası kabul görmüş ESG sürdürülebilirlik endekslerindeki performans ve skorlar üzerinden değerlendirdiğini anlatarak, ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde, tarım kimyasalları kategorisinde 78 puanla ikinci sırada yer alarak, başarı elde ettiklerini vurguladı.

Elde ettikleri dereceyle sektörün uluslararası arenadaki güçlü oyuncularını geride bıraktıklarını belirten Terzi, şu değerlendirmede bulundu:

"Derece, şirketimizin çevresel ve sosyal sorumluluk kriterlerini en üst düzeyde yerine getirdiğini, uluslararası yatırımcılar ve paydaşlar nezdinde güvenilir bir aktör olarak konumlandığını gösteriyor. Doğaya duyduğumuz saygının, sürdürülebilir üretim için gösterdiğimiz yenilikçi çabaların ve tüm ekibimizin ortak vizyonla hareket etmesinin yansıması olan bu başarıyı, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda yeni bir dönüm noktası olarak görüyoruz."

- "Sürdürülebilirliği işlerimizin merkezine aldık"

Terzi, ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde elde ettikleri yüksek puanlarla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giriş için gerekli tüm kriterleri fazlasıyla karşıladıklarını aktararak, "Puanlarımızın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul ile iletişime geçerek, İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giriş sürecini başlattık. Borsa İstanbul tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından tarım kimya sektöründe Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giren ilk şirket olduk." ifadelerini kullandı.

Bu yıl sonrası için ürün gruplarının karbon salınım miktarlarını hesaplayarak ürünlerinin karbon ayak izini hesaplamayı, çiftçilerin atık yönetimi konusunda farkındalıklarını artırmayı, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi konusunda iyileştirmeler yapmayı planladıklarını anlatan Terzi, sürdürülebilirliği işlerinin merkezine alarak Türkiye ve sektör için değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.