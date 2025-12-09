Huawei nova 14 Pro Türkiye pazarında ön satışa sunuldu

İSTANBUL - Huawei'nin yeni akıllı telefonu nova 14 Pro, şirketin çevrim içi mağazasına özel fiyat avantajlarıyla Türkiye pazarında ön satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, kullanıcılar 39 bin 999 lira olan cihazı, depozito fırsatıyla 35 bin 999 liraya satın alabiliyor.

Ön satış döneminde, "depozito çarpanı" sistemi devreye alındı. Kullanıcılar 999 liralık bir depozito ödemesi yaparak kampanyaya katıldığında, bu tutar satın alım aşamasında ekstra indirim sağlayarak toplamda 4 bin liralık bir fiyat avantajı yaratıyor. Böylece tavsiye edilen son tüketici fiyatı 39 bin 999 lira olan akıllı telefon, 35 bin 999 liraya alınabiliyor. Ayrıca, satın alım işlemini gerçekleştiren tüm kullanıcılara 100 vatt SuperCharger şarj adaptörü hediye edilecek.

"Profesyonel Portreler" konseptiyle pazara giren nova 14 Pro, donanım tarafında portre performansını radikal şekilde değiştiren yenilikler barındırıyor. Cihazdaki Ultra Chroma Kamera sistemi, multispektral ışık verilerini işleyerek standart RGB sensörlere kıyasla yüzde 120 daha yüksek renk doğruluğu sunuyor.

Kamera kurulumunun en dikkat çekici teknik detayı olan 50 mega piksel Ön Ultra Portre Çift Kamera, 0.8x ile 5x arasında değişen zoom aralığıyla hem yakın plan portrelerde hem de geniş açılı grup çekimlerinde net odaklama sağlıyor. "Ultra Hızlı Anlık Çekim" özelliği sayesinde hareketli sahnelerde netlik kaybı minimize ediliyor.

Cihazda bulunan "Yapay Zeka ile En İyi İfade" teknolojisi, seri çekimlerde fotoğraftaki kişilerin yüz ifadelerini analiz ediyor. Kapalı göz veya bozuk ifade gibi istenmeyen durumları eleyerek en net kareyi otomatik olarak seçiyor ve kullanıcının müdahalesine gerek kalmadan en iyi sonucu sunuyor.