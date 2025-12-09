İlginizi Çekebilir

Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Osmaniye’de 89 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Osmaniye’de 35 yıllık öğretmen Eray Akdağ’a duygusal veda
Roche ile Sağlıkta Tanı Buluşmaları etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi
Mersin'de trafolardan bakır kablo çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'da bir işçiye işkence yaptıkları iddia edilen 4 sanığa hapis cezası
Tera Yatırım Teknoloji Holding'de üst düzey atama
Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi
Huawei nova 14 Pro Türkiye pazarında ön satışa sunuldu
Sarp kayalarla çevrili Kapıkaya Kanyonu kışın da tırmanış tutkunlarını ağırlıyor

Huawei nova 14 Pro Türkiye pazarında ön satışa sunuldu

Huawei nova 14 Pro Türkiye pazarında ön satışa sunuldu

Huawei nova 14 Pro Türkiye pazarında ön satışa sunuldu

İSTANBUL - Huawei'nin yeni akıllı telefonu nova 14 Pro, şirketin çevrim içi mağazasına özel fiyat avantajlarıyla Türkiye pazarında ön satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, kullanıcılar 39 bin 999 lira olan cihazı, depozito fırsatıyla 35 bin 999 liraya satın alabiliyor.

Ön satış döneminde, "depozito çarpanı" sistemi devreye alındı. Kullanıcılar 999 liralık bir depozito ödemesi yaparak kampanyaya katıldığında, bu tutar satın alım aşamasında ekstra indirim sağlayarak toplamda 4 bin liralık bir fiyat avantajı yaratıyor. Böylece tavsiye edilen son tüketici fiyatı 39 bin 999 lira olan akıllı telefon, 35 bin 999 liraya alınabiliyor. Ayrıca, satın alım işlemini gerçekleştiren tüm kullanıcılara 100 vatt SuperCharger şarj adaptörü hediye edilecek.

"Profesyonel Portreler" konseptiyle pazara giren nova 14 Pro, donanım tarafında portre performansını radikal şekilde değiştiren yenilikler barındırıyor. Cihazdaki Ultra Chroma Kamera sistemi, multispektral ışık verilerini işleyerek standart RGB sensörlere kıyasla yüzde 120 daha yüksek renk doğruluğu sunuyor.

Kamera kurulumunun en dikkat çekici teknik detayı olan 50 mega piksel Ön Ultra Portre Çift Kamera, 0.8x ile 5x arasında değişen zoom aralığıyla hem yakın plan portrelerde hem de geniş açılı grup çekimlerinde net odaklama sağlıyor. "Ultra Hızlı Anlık Çekim" özelliği sayesinde hareketli sahnelerde netlik kaybı minimize ediliyor.

Cihazda bulunan "Yapay Zeka ile En İyi İfade" teknolojisi, seri çekimlerde fotoğraftaki kişilerin yüz ifadelerini analiz ediyor. Kapalı göz veya bozuk ifade gibi istenmeyen durumları eleyerek en net kareyi otomatik olarak seçiyor ve kullanıcının müdahalesine gerek kalmadan en iyi sonucu sunuyor.



Ekonomi 9.12.2025 12:44:18 0
Anahtar Kelimeler: huawei nova 14 pro türkiye pazarında ön satışa sunuldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dijital Çağın Gölgesinde İnsan Emeği
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

2

Osmaniye’de 89 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

3

Osmaniye’de 35 yıllık öğretmen Eray Akdağ’a duygusal veda

4

Roche ile Sağlıkta Tanı Buluşmaları etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi

5

Mersin'de trafolardan bakır kablo çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

6

Antalya'da bir işçiye işkence yaptıkları iddia edilen 4 sanığa hapis cezası

7

Tera Yatırım Teknoloji Holding'de üst düzey atama

8

Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi

9

Huawei nova 14 Pro Türkiye pazarında ön satışa sunuldu

10

Sarp kayalarla çevrili Kapıkaya Kanyonu kışın da tırmanış tutkunlarını ağırlıyor