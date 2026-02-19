Huawei Watch GT Runner 2 uluslararası yarışlarda test edildi

İSTANBUL - Huawei'nin yeni nesil profesyonel koşu saati Watch GT Runner 2, 26 Şubat'ta gerçekleştirilecek resmi tanıtımı öncesinde uluslararası maratonlarda profesyonel atletler tarafından test edilmeye başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, cihaz, İspanya'nın Barselona kenti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrindeki yarışlarda elde edilen derecelerle operasyonel performansını ortaya koydu.



Uluslararası atletizm dünyasında dikkati çeken cihaz, resmi lansman takviminden önce profesyonel parkurlarda test edildi.



Dubai'de düzenlenen Burj2Burj Yarı Maratonu 2026'da birincilik kürsüsüne çıkan Joshua Cheptegei ve Barselona Yarı Maratonu 2026'da kariyerinin en iyi derecelerinden birini elde eden Jake Smith, yarış esnasında Huawei'nin yeni modelini kullandı. Profesyonel seviyedeki kullanım, cihazın yüksek yoğunluklu rekabet koşullarındaki verimliliğinin ilk somut örneklerini oluşturdu.

Dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından dsm-firmenich Koşu Takımı ile teknoloji ortaklığı yürüten Huawei, modeli koşu teknolojilerine yönelik beş yıllık kesintisiz AR-GE yatırımının çıktısı olarak yapılandırdı.

Cihazın teknik altyapısı, 100'den fazla profesyonel koşucunun katıldığı uzun süreli saha testlerinden elde edilen veriler doğrultusunda şekillendirilirken, bu süreçte elit atletlerin kalp atış hızı bölgeleri, laktat eşiği değişimleri ve yüksek irtifa performanslarına ilişkin doğrudan saha verileri de cihazın spor performansı değerlendirme modellerine entegre edildi.

Yarış stratejilerinde hata payını minimize etmeyi hedefleyen Watch GT Runner 2, yoğun yapılaşmanın bulunduğu "şehir kanyonları" ile zorlu arazi koşullarında konum doğruluğunu koruyacak şekilde tasarlandı.

Sporcuların fizyolojik parametrelerini takip eden cihaz, verileri makine öğrenimi tabanlı teknik bir analiz altyapısına dönüştürürken, hafif gövde yapısı ve yüksek yoğunluklu kullanıma uygun pil ömrüyle profesyonel uzun mesafe koşucuları için teknik bir ekipman olarak konumlanıyor.

Uluslararası yarışlarda profesyonel sporcular tarafından kullanılan Watch GT Runner 2'nin tüm teknik özellikleri ve donanım detayları, 26 Şubat'ta gerçekleştirilecek küresel lansmanda kamuoyuyla paylaşılacak.

Lansmanla cihazın son kullanıcı deneyimine ilişkin ayrıntıların ve Türkiye pazarına yönelik planlamaların da açıklanması bekleniyor.