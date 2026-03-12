İdrar kaçırma ve pelvik organ sarkmasına robotik cerrahi çözümü

İSTANBUL - Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Üroloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Altunrende, kadınlarda doğum ve ilerleyen yaşla birlikte görülen idrar kaçırma ile pelvik organ sarkması sorunlarının robotik cerrahi yöntemlerle tedavi edilebildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Üroloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Altunrende, robotik cerrahi yöntemleri sayesinde bu sorunun daha konforlu bir şekilde tedavi edilebildiğini aktardı.

Altunrende, pelvik organ sarkmasının sanılandan çok daha yaygın görüldüğünü aktararak, "Hastalar genellikle vajinada ele gelen şişlik, idrar kaçırma, sık idrar yolu enfeksiyonu ya da idrarı tam boşaltamama gibi şikayetlerle başvurur. Ancak birçok kadın bu sorunu utandığı için doktora geç anlatıyor." ifadesini kullandı.

Son yıllarda robotik cerrahinin üroloji alanında önemli bir yer edindiğini vurgulayan Altunrende, pelvik organ sarkmasının tedavisinde robotik sakrokolpopeksi ameliyatının etkili yöntemlerden biri olduğunu anlattı.

Robotik sakrokolpopeksi ameliyatıyla ilgili bilgi veren Altunrende, şunları aktardı:

"Bu yöntem hastalar açısından da önemli avantajlar sunuyor. Robotik cerrahi minimal invaziv bir yöntemdir. Küçük kesilerle gerçekleştirilir, kanama daha az olur ve hastalar genellikle kısa sürede taburcu edilir. Ameliyat sonrası ağrı daha azdır ve hastalar günlük hayatlarına daha hızlı dönebilir. Bu da yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır."

- "Vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekiyor."

Pelvik organ sarkmasının sadece ileri yaşlarda görülen bir problem olmadığını, bazı kadınlarda doğumlardan yıllar sonra da ortaya çıkabildiğini belirten Altunrende, pelvik taban kaslarını güçlendiren egzersizler, sağlıklı kilo kontrolü ve kronik kabızlık gibi karın içi basıncını artıran durumların tedavi edilmesi de bu tür sorunların gelişme riskini azaltabildiğini vurguladı.

Altunrende, ayrıca uzun süre ağır kaldırmayı gerektiren aktiviteler de pelvik taban kaslarını zorlayabildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Şikayetlerin ortaya çıkması durumunda kadınların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekiyor. Pelvik organ sarkması tedavi edilmediğinde kadınların sosyal yaşamını, günlük aktivitelerini ve psikolojik durumunu olumsuz etkileyebiliyor. Doğru hasta seçimi ve deneyimli bir ekip tarafından yapılan robotik cerrahi ise hem anatomik hem de fonksiyonel açıdan başarılı sonuçlar sağlayabiliyor. Erken başvuru hem tedavi sürecini kolaylaştırıyor hem de hastaların yaşam kalitesinin daha kısa sürede düzelmesine yardımcı oluyor."