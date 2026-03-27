İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası, "81 İlde 81 Orman" projesinin 2026 yılı ilkbahar dikimleri kapsamında Antalya'da 20 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen projeye ilkbahar dikimleriyle devam ediliyor.



Bu kapsamda, yüzde 57'si ormanlık alanlardan oluşan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çardak köyünde yer alan 26 bin 400 hektarlık alanda 20 bin fidan, toprakla buluştu.



Düzenlenen törene, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, Antalya Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Sarıtaş, Taşağıl Orman İşletme Müdürü İlker Öztürk, Türkiye İş Bankası Antalya Bölge Satış Müdürü Ömer Akdoğan, Türkiye İş Bankası Manavgat Şube Müdürü Emre Yaşar, TEMA Vakfı Projeler ve Kurumsal İşbirliği Bölüm Başkan Yardımcısı Mehtap Kızılkaya, TEMA Vakfı Antalya İl Temsilcisi Reyhan Erdoğan'ın yanı sıra Antalyalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

- İkinci fazda 771 bin 700 fidan dikildi

Toplam 2,2 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği projenin ikinci fazı kapsamında bugüne kadar 771 bin 700 fidanın dikimi tamamlandı.

İlki 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen proje, üç yıl önce yeniden hayata geçirildi. Türkiye'nin her bölgesinde ağaçlandırma seferberliğine dönüşen projede, dikim yapılacak her ilin iklim koşullarına en uygun fidanlar seçiliyor. Kızılçam, sedir, sarıçam, karaçam, meşe, ardıç, servi, huş ağaçları fidanlarına yer verilen projede, dikimler gerçekleştirildikten sonra sahaların bakımları üç yıl boyunca düzenli şekilde yapılarak, sağlıkla büyümeleri destekleniyor.

Projenin ilk aşamasında, 2010'da Antalya'nın Kepez ilçesindeki Kirişçiler Mevkiinde 40 bin fidan dikimi yapıldı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

Öte yandan, projeye destek vermek isteyenler, dikimi gerçekleştirilmiş fidanlardan birini bedelsiz olarak sahiplenebiliyor. Fidan bağışı ve sahiplenme işlemleri, projenin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.