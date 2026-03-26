Jandarma komandolar afetlerde daha fazla can kurtarmak için eğitimden geçti

OSMANİYE - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de görevli jandarma komandolar, olası afetlerde etkinliklerinin artırılıp daha fazla can kurtarmaları için düzenlenen enkaz arama kurtarma eğitimini tamamladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından arama kurtarma eğitimi organize edildi.

AFAD yerleşkesinde 5 gün süren eğitime, Osmaniye Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı 42 komando katıldı.

Termal kameralı dron ve ısı tespit cihazı gibi enkaz altındakilere ulaşmaya yarayan her türlü ekipmanı kullanan komandolar, emniyet ve güvenlik, arama kurtarma süreçleri, bina yıkılma formasyonları, olay yeri yönetimi, giriş ve arama teknikleri eğitimi aldı.

Sedyede yaralı taşıma, kırma, kesme ve delme uygulamaları, temel tahkimat ile çadır kurulumu alanlarında bilgilendirilen ekipler, afetzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında da tecrübe kazandı.

Eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alan jandarma komandolar, olası afetlerde daha fazla can kurtarmak için her türlü koşula hazır hale geldi.

- Afetlerde kullanılacak her türlü ekipman tedarik edildi

Tim Komutanı Jandarma Üsteğmen Miraç İletmiş, AA muhabirine, eğitimin teorik ve uygulamalı yapıldığını söyledi.

Eğitimin kapsamının geniş olduğunu dile getiren İletmiş, "Afet anlarında güvenli çalışma ortamı sağlayacak şekilde baret, gözlük ve donatılara sahibiz. Ayrıca yıkım alanına enerji sağlayacak jeneratör ve aydınlatma ekipmanlarımız, enkaz üzerinde beton ve blok kaldırma, kırma, kesme, ayırma gibi işlemler için kullanılacak ekipmanlarımız ile yaralı taşıma sedyelerimiz Jandarma Genel Komutanlığınca tedarik edilmiştir." ifadesini kullandı.

- "Eğitimler sayesinde taburumuz daha da güçlenmiştir"

İletmiş, kentte depremler sürecinde görev aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de meydana gelen yıkımlarda arama ve kurtarma başta olmak üzere yardımların dağılımı ve bölge güvenliği, 24 saat esasıyla Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca sağlanmıştır. Depremin etkisinin azalmasıyla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan faaliyet sonu incelemelerinde tespit edilen ekipman ve teçhizatlar süratle tamamlanmıştır. Yaşanılan afetin tecrübesi ve alınan arama kurtarma eğitimleri sayesinde taburumuz daha da güçlenmiştir."