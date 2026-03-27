Karmod Ukrayna'ya plastik mobil tuvalet ihraç etti

İSTANBUL - Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, Ukrayna'ya 300 adet plastik mobil tuvalet ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, demonte modelde ürettikleri plastik tuvaletleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sevk ettiklerini aktardı.

Plastik tuvaletlerinin hafif ham madde özelliği ve hazır ünite yapısıyla farklı kullanım alanları için pratik bir çözüm sunduğuna değinen Öztürk, şunları kaydetti:



"Polietilen ham madde, ürüne hafiflik katarken, mukavemet ve dayanım açısından uzun ömürlü kullanım kazandırıyor. Mobil tuvaletlerimizde WC ünitesi ile atık ve temiz su tesisatları armatürleriyle kullanıma hazır üretim yapılıyor. Kabin içi klozet, yer taşı ve duş alternatifleriyle ünite, üretim çeşitliliğine sahip. Mobil ünite üst kısmında temiz su deposu, alt bölümde ise atık su haznesi yer alıyor. Temiz ve atık tesisatlar istendiğinde merkezi şebekelere bağlantılanabiliyor. Mobil tuvalet kabinlerimizi el yıkama lavabosu, tuvalet kağıtlığı, sabunluk ve ayna gibi aksesuarlar bütünlüyor.”

- "Farklı ihtiyaç alanlarında tercih ediliyor"

Öztürk, plastik tuvaletlerin toplanma merkezlerinden park ve bahçelere kadar farklı ihtiyaç alanlarında tercih edildiğini, mobil taşınabilir yapı özelliğinin kullanım tercihlerini çeşitlendirdiğini ifade etti.

Konser, miting ve spor organizasyonları, toplanma merkezleri, mülteci kampları, piknik alanları ve tarım üretimi yapılan tarlaların plastik mobil tuvaletlerin en çok tercih edildiği yerler arasında yer aldığını kaydeden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mobil tuvaletlerimiz fabrikadan kullanıma hazır veya demonte üretimli olarak sevk edilebiliyor. Proje kapsamında ürettiğimiz mobil tuvaletlerin 20 adedini montajlı olarak hazırladık. Kalan büyük bölümünü ise demonte üretim yaparak nakliye avantajıyla Ukrayna'ya sevk ettik. Montajlı ürün bir tıra 22 adet yüklenebilirken demonte halinde ise 55 adete kadar sevk edilebiliyor. Geçmeli sistemiyle duş veya WC ünite kurulumları çok pratik şekilde yapılabiliyor."





