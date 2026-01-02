Karsan yeni nesil teknolojilerini CES 2026'da tanıtacak

İSTANBUL - Karsan, ABD'nin Las Vegas şehrinde 6-9 Ocak 2026'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES 2026) katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, fuarda yeni nesil otonom modellerinin sahada kanıtlanmış deneyimleri ile "Karsan AI" (Autonomous Intelligence) vizyonunu dünyaya tanıtacak.

Firmanın "Electric Evolution" yolculuğunu ileri taşıyan ve akıllı mobilite çağını temsil eden Karsan AI, algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen bir mobilite zekası olarak konumlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, sektörün geleceğinin yalnızca elektrikli değil aynı zamanda akıllı teknolojilerde de olduğunu vurguladı.



Baş, "Bu yaklaşım, Karsan'ın yalnızca sıfır emisyonlu araçlar üretmekle yetinmeyip, otonom ve akıllı ulaşım çözümleriyle şehirlerin geleceğini tasarlama vizyonunu ortaya koyuyor. Şirket olarak otonomdaki başarımızın sırrı, güçlü işbirlikleri ve uçtan uca çözüm yaklaşımımız." ifadelerini kullandı.

CES'e katılımın global marka olma yolunda stratejik bir teknoloji hamlesi olduğunu vurgulayan Baş, şunları kaydetti:



"CES 2026 ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere, Karsan AI ile mobiliteye yaklaşım felsefemizi aktarmış olacağız. Fuar bizim için, markamızın yeteneklerini teknoloji dünyasının kalbinde konumlayan küresel bir vitrin anlamını taşıyor. Burada biz, Karsan AI felsefemizi insanlara anlatırken, CES'teki alanımızı adeta bir vitrin gibi kullanmayı hedefliyoruz."

