İlginizi Çekebilir

Karsan yeni nesil teknolojilerini CES 2026'da tanıtacak
Sürat Lojistik'ten 5 yılda ilk 5'e girme hedefi
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi tamamlandı
Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında Adana'da anıldı
EY vergi dönüşümü için yapay zeka destekli çözümlerini sundu
Osmaniye tam olimpik kapalı yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı
Ahşap meraklısı müdür görev yaptığı okulun mobilyalarını kendi üretiyor
Hatay'da sünger deposunda çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ operasyonu, Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı
Osmaniye’de 7 Ocak coşkusu, ortaokullar arası şiir yarışmasıyla taçlandı

Karsan yeni nesil teknolojilerini CES 2026'da tanıtacak

Karsan yeni nesil teknolojilerini CES 2026

Karsan yeni nesil teknolojilerini CES 2026'da tanıtacak

İSTANBUL - Karsan, ABD'nin Las Vegas şehrinde 6-9 Ocak 2026'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES 2026) katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, fuarda yeni nesil otonom modellerinin sahada kanıtlanmış deneyimleri ile "Karsan AI" (Autonomous Intelligence) vizyonunu dünyaya tanıtacak.

Firmanın "Electric Evolution" yolculuğunu ileri taşıyan ve akıllı mobilite çağını temsil eden Karsan AI, algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen bir mobilite zekası olarak konumlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, sektörün geleceğinin yalnızca elektrikli değil aynı zamanda akıllı teknolojilerde de olduğunu vurguladı.

Baş, "Bu yaklaşım, Karsan'ın yalnızca sıfır emisyonlu araçlar üretmekle yetinmeyip, otonom ve akıllı ulaşım çözümleriyle şehirlerin geleceğini tasarlama vizyonunu ortaya koyuyor. Şirket olarak otonomdaki başarımızın sırrı, güçlü işbirlikleri ve uçtan uca çözüm yaklaşımımız." ifadelerini kullandı.

CES'e katılımın global marka olma yolunda stratejik bir teknoloji hamlesi olduğunu vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

"CES 2026 ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere, Karsan AI ile mobiliteye yaklaşım felsefemizi aktarmış olacağız. Fuar bizim için, markamızın yeteneklerini teknoloji dünyasının kalbinde konumlayan küresel bir vitrin anlamını taşıyor. Burada biz, Karsan AI felsefemizi insanlara anlatırken, CES'teki alanımızı adeta bir vitrin gibi kullanmayı hedefliyoruz."



Ekonomi 2.01.2026 15:10:38 0
Anahtar Kelimeler: karsan yeni nesil teknolojilerini ces 2026'da tanıtacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Oda Seçimleri Yaklaşırken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Karsan yeni nesil teknolojilerini CES 2026'da tanıtacak

2

Sürat Lojistik'ten 5 yılda ilk 5'e girme hedefi

3

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi tamamlandı

4

Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında Adana'da anıldı

5

EY vergi dönüşümü için yapay zeka destekli çözümlerini sundu

6

Osmaniye tam olimpik kapalı yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı

7

Ahşap meraklısı müdür görev yaptığı okulun mobilyalarını kendi üretiyor

8

Hatay'da sünger deposunda çıkan yangın söndürüldü

9

Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ operasyonu, Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı

10

Osmaniye’de 7 Ocak coşkusu, ortaokullar arası şiir yarışmasıyla taçlandı