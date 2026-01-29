İlginizi Çekebilir

Garanti BBVA Global Finance ödüllerinde üç kategoride ödül aldı
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 10 köy evi depremzedelere teslim edildi
Vodafone 5G yolunda fiber omurgasını yapay zekayla güçlendiriyor
Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi
Dyson yeni robot süpürgesi "SpotScrub Ai"yi tanıttı
Antakya'da 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan kurtarıldıktan sonra protezle ayağa kalkan Tuğba yeşil sahada moral buldu
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede kadın, terzilik yaparak engelli babası, oğlu ve 3 kardeşine bakıyor
Yemeksepeti'nden GSYH'ye 3 milyar avroyu aşan katkı

Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi

Koçtaş

Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi

İSTANBUL - Koçtaş, ustalık kültürünü teknolojiyle entegre eden "Yapay Zeka (AI) Usta Influencer" projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak sahada, atölyede görülen ustalık hikayeleri, bu kez dijital dünyada, yapay zekayla oluşturulmuş karakterler üzerinden yeni ve yaratıcı bir bakış açısıyla anlatılıyor.

Koçtaş, ustalarla kurduğu güçlü bağı bir adım öteye taşıyarak yapay zekayla buluşturuyor. Marka, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği projeyle ustalık kültürünü teknolojiyle entegre eden yenilikçi bir projeye imza atıyor.

"Yapay Zeka Usta Influencer" serisi kapsamında, Ayşe Usta ve Mehmet Usta isimli yapay zeka araçlarıyla tasarlanan iki karakter, ustalık kültürünü yenilikçi ve eğlenceli bir dille yeniden yorumluyor.

Ayşe Usta, çalışkan, azimli ve ilham veren bir usta olarak izleyiciyle buluşuyor. Mehmet Usta ise sakin, kendini sürekli geliştiren bir tadilat ustası olarak konumlanıyor. Her iki karakter de ustalık mesleğinin değişen yüzünü ve Koçtaş'ın teknolojiyi insan emeğiyle buluşturma vizyonunu temsil ediyor.

Dijital ustalar hem meslek hayatlarında hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları durumlarla sosyal medyada yer alacak. Ustalara, gençlere ve yaşam alanlarını kendi imkanlarıyla güzelleştirmek isteyen herkese hitap eden içeriklerle ilham veren bir deneyim sunacak.

Projenin kurgusu, senaryoların yazımı ve tüm içeriklerin hazırlanması sürecinde Koçtaş'ın çözüm ortağı olarak Ajans Anormal görev aldı. Ajans Anormal'in desteğiyle Ayşe Usta ve Mehmet Usta karakterlerinin dijital dünyadaki özgün kişilikleri ve hikaye akışları başarıyla hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu, yıllardır ustalarla çok güçlü bir bağları olduğunu belirtti.

Söz konusu bağı bir adım ileri taşıyarak, geleneksel ustalık kültürünü yapay zekayla buluşturan yeni bir iletişim dili oluşturduklarını aktaran Şatıroğlu, "Yapay zeka usta influencerları olarak işe aldığımız Ayşe Usta ve Mehmet Usta, Koçtaş'ın geleneksel bir meslek olan ustalığı teknoloji ve yenilikçi bir yaklaşımla nasıl yeniden şekillendirdiğinin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Şatıroğlu, projeyle aynı zamanda ustalara verdikleri değerin de altını çizmek istediklerini vurgulayarak, Türkiye'deki "ustalık kültürünün" gelişmesi ve ustaların hayatlarını daha kolay geçirebilmeleri için yaptıkları birçok uygulamaya eklenecek bir proje olacağını kaydetti.

Yapay zeka ile kurguladıkları "usta influencerlar" sayesinde hem ustalarla olan bağlarını güçlendirmeyi hem de gençlerin bu mesleği farklı bir gözle görmesine katkı sağlamayı hedeflediklerine dikkati çeken Şatıroğlu, "Projeyi, Koçtaş'ın teknolojiyi işimizin kalbine yerleştiren yenilikçi yaklaşımının önemli adımlarından biri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ekonomi 29.01.2026 14:03:09 0
Anahtar Kelimeler: koçtaş "yapay zeka usta ınfluencer" projesini hayata geçirdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Özgür Özel Osmaniye’ye Geliyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Garanti BBVA Global Finance ödüllerinde üç kategoride ödül aldı

2

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 10 köy evi depremzedelere teslim edildi

3

Vodafone 5G yolunda fiber omurgasını yapay zekayla güçlendiriyor

4

Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi

5

Dyson yeni robot süpürgesi "SpotScrub Ai"yi tanıttı

6

Antakya'da 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi

7

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

8

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan kurtarıldıktan sonra protezle ayağa kalkan Tuğba yeşil sahada moral buldu

9

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede kadın, terzilik yaparak engelli babası, oğlu ve 3 kardeşine bakıyor

10

Yemeksepeti'nden GSYH'ye 3 milyar avroyu aşan katkı