Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi

İSTANBUL - Koçtaş, ustalık kültürünü teknolojiyle entegre eden "Yapay Zeka (AI) Usta Influencer" projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak sahada, atölyede görülen ustalık hikayeleri, bu kez dijital dünyada, yapay zekayla oluşturulmuş karakterler üzerinden yeni ve yaratıcı bir bakış açısıyla anlatılıyor.

Koçtaş, ustalarla kurduğu güçlü bağı bir adım öteye taşıyarak yapay zekayla buluşturuyor. Marka, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği projeyle ustalık kültürünü teknolojiyle entegre eden yenilikçi bir projeye imza atıyor.

"Yapay Zeka Usta Influencer" serisi kapsamında, Ayşe Usta ve Mehmet Usta isimli yapay zeka araçlarıyla tasarlanan iki karakter, ustalık kültürünü yenilikçi ve eğlenceli bir dille yeniden yorumluyor.

Ayşe Usta, çalışkan, azimli ve ilham veren bir usta olarak izleyiciyle buluşuyor. Mehmet Usta ise sakin, kendini sürekli geliştiren bir tadilat ustası olarak konumlanıyor. Her iki karakter de ustalık mesleğinin değişen yüzünü ve Koçtaş'ın teknolojiyi insan emeğiyle buluşturma vizyonunu temsil ediyor.

Dijital ustalar hem meslek hayatlarında hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları durumlarla sosyal medyada yer alacak. Ustalara, gençlere ve yaşam alanlarını kendi imkanlarıyla güzelleştirmek isteyen herkese hitap eden içeriklerle ilham veren bir deneyim sunacak.

Projenin kurgusu, senaryoların yazımı ve tüm içeriklerin hazırlanması sürecinde Koçtaş'ın çözüm ortağı olarak Ajans Anormal görev aldı. Ajans Anormal'in desteğiyle Ayşe Usta ve Mehmet Usta karakterlerinin dijital dünyadaki özgün kişilikleri ve hikaye akışları başarıyla hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu, yıllardır ustalarla çok güçlü bir bağları olduğunu belirtti.

Söz konusu bağı bir adım ileri taşıyarak, geleneksel ustalık kültürünü yapay zekayla buluşturan yeni bir iletişim dili oluşturduklarını aktaran Şatıroğlu, "Yapay zeka usta influencerları olarak işe aldığımız Ayşe Usta ve Mehmet Usta, Koçtaş'ın geleneksel bir meslek olan ustalığı teknoloji ve yenilikçi bir yaklaşımla nasıl yeniden şekillendirdiğinin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Şatıroğlu, projeyle aynı zamanda ustalara verdikleri değerin de altını çizmek istediklerini vurgulayarak, Türkiye'deki "ustalık kültürünün" gelişmesi ve ustaların hayatlarını daha kolay geçirebilmeleri için yaptıkları birçok uygulamaya eklenecek bir proje olacağını kaydetti.

Yapay zeka ile kurguladıkları "usta influencerlar" sayesinde hem ustalarla olan bağlarını güçlendirmeyi hem de gençlerin bu mesleği farklı bir gözle görmesine katkı sağlamayı hedeflediklerine dikkati çeken Şatıroğlu, "Projeyi, Koçtaş'ın teknolojiyi işimizin kalbine yerleştiren yenilikçi yaklaşımının önemli adımlarından biri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

