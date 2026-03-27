ANTALYA – Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağı hizmet vermeye başladı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kaymakamlık birimlerinin yeni hizmet binasına taşınma sürecinin tamamlandığını belirterek, kamu hizmetlerinin artık daha sağlıklı ve etkin bir ortamda sunulacağını söyledi.

Yeni hükümet konağının, hem fiziki koşulları hem de teknik altyapısıyla ilçedeki kamu hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirten Güneş, vatandaş memnuniyetinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Taşınma sürecinde emeği geçen kurum personeline teşekkür eden Güneş, "Yeni hükümet konağımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza daha hızlı, düzenli ve konforlu bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni hükümet konağında kaymakamlık birimlerinin yanı sıra çeşitli kamu kurumlarının da hizmet vereceği öğrenildi.

Modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çeken bina, Kumluca'da kamu hizmetlerinin tek çatı altında daha etkin şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak.



Yurt Dünya 27.03.2026 10:54:18
Anahtar Kelimeler: kumluca kaymakamlığı yeni hükümet konağında hizmete vermeye başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

İşten Çıkış Kodu ve Yeni Düzenleme İle İşçinin Hakları
Bahri Çolpan

Osmaniye Değişmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

