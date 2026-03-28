Kumluca'da "Engel yok, spor var" projesi

ANTALYA - Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Engel yok, spor var" projesi kapsamında eğitim alan özel öğrenciler, elde ettikleri sportif başarılarla dikkati çekti.

Kumluca'da spor yoluyla öğrencilerin sosyalleşmesini, özgüven kazanmasını ve çok yönlü gelişimini hedefleyen proje kapsamında, özel öğrenciler başarılara imza atıyor.

Sarıcasu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda sürdürülen antrenman programlarının ardından Antalya'da düzenlenen müsabakalara katılan öğrenciler, kendi branşlarında derece elde etti.

Gülle atma branşında üç madalya kazanan öğrenciler kürsüye damga vururken, uzun atlama dalında yarışan bir öğrenci ise Antalya il birincisi oldu.

Elde edilen başarılarla öğrenciler, mayıs ayında Samsun'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Sporcuların 7-8 Nisan'da Antalya’da düzenlenecek Atletizm Federasyonu yarışmaları için hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

Başarıların ardından derece elde eden öğrenciler, proje ekibi ve okul yöneticileri, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrencileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden Tekdemir, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Sporculara çeşitli ödüller veren Tekdemir, "Elde ettiğiniz bu başarı azmin, emeğin ve inanmanın en güzel göstergesidir. Öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve özgüven kazanması bizim en büyük mutluluğumuzdur. Sizlerden bundan sonraki süreçte daha büyük başarılar bekliyoruz." dedi.




