Lezita Avrupa pazarına Almanya ile giriş yaptı

İSTANBUL - Lezita, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik ilk ihracatını Almanya'ya yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lezita, AB'ye ihracat onayının ardından ilk gönderimi Almanya'ya yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, ürünlerini Almanya'daki tüketicilerle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Ergül, 1 buçuk ayda yarım milyondan fazla tüketiciye ulaşan ihracat hacimleri olduğunu vurgulayarak, "Almanya'daki tüketici beklentileri ve pazar araştırmalarını dikkate alarak geliştirdiğimiz ürünler, raflardaki yerini aldı ve beklenenin ötesinde ilgi gördü. Bu başarı, uzun soluklu hazırlıkların, titiz çalışmaların ve AB pazarına özel olarak geliştirdiğimiz ürünlerin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Avrupa pazarındaki bu güçlü başlangıcın Lezita'nın küresel büyüme vizyonu açısından kritik önem taşıdığına dikkati çeken Ergül, 70'i aşkın ülkeye ihracat yapan bir marka olarak, sürdürülebilir büyümenin, doğru ürünün doğru tüketiciyle buluşması, güçlü iş ortaklıkları ve yüksek kalite anlayışıyla mümkün olduğunu bir kez daha gördüklerinin altını çizdi.



Avrupa pazarındaki ilk adımlarının gördüğü yoğun ilgi, gelecek dönem için önemli bir kaldıraç niteliğinde olduğuna işaret eden Ergül, Lezita'nın hedef pazara özel ürün ve satış stratejileri sayesinde yurt dışında da tercih edilen bir marka olduğunu aktardı.

Uzun vadeli işbirliklerine odaklanıp, yoğun AR-GE çalışmalarıyla geliştirdikleri yenilikçi ürünlerini yeni pazarlara sunduklarına işaret eden Ergül, şunları kaydetti:



"AB'ye ihracat izni, Lezita'nın global büyüme stratejisinde kritik bir adım. Tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz lezzetli ve inovatif ürünlerimizi yakında diğer AB ülkeleri de tanıyacak. 70 ülkeyi aşan ihracat pazarımızı AB ülkeleriyle daha da genişleteceğiz. Ülkemizi AB ülkelerinde de en iyi şekilde temsil edeceğiz."

