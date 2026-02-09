İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 102 şüpheliyi yakaladı
Daikin Türkiye "Temiz Hava Elçileri" projesini Sakarya'daki okullara taşıdı
Metro Türkiye Michelin Rehberi Kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi
AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'ni değerlendirdi:
Mersin Valisi Atilla Toros ocak ayındaki asayiş çalışmalarını değerlendirdi:
Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi
Yeni Renault Clio Türkiye'de yollara çıktı
Kepez'de depremsellik ve kentsel dönüşüm konuşuldu
Antalya'da okulda çıkan yangın söndürüldü
Maximum Kart 25. yılını geride bırakıyor

Maximum Kart 25. yılını geride bırakıyor

Maximum Kart 25. yılını geride bırakıyor

Maximum Kart 25. yılını geride bırakıyor

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası'nın ana kredi kartı markası olarak 2001'de kullanıma sunulan Maximum Kart, 25 yıldır kart sahiplerinin günlük harcamalarında yer almayı sürdürüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Maximum Kart, yeme içmeden eğitime, spordan kültür-sanata, giyimden seyahate kadar farklı alanlarda avantajlar sunmaya devam ediyor.

Halihazırda 400 bini aşkın noktada taksitli alışveriş imkanı sağlayan marka, 25. yılına özel olarak hayata geçirilecek ilave kampanyalarla da müşterilerine farklı fırsatlar sunacak.

Bu kapsamda banka, 25. yıla özel kampanya serisini Sevgililer Günü ile başlatıyor. Kampanya kapsamında, Maximum Kart ile yapılacak Sevgililer Günü alışverişlerinde toplam 11 bin liraya kadar MaxiPuan kazanılabiliyor.

Sevgililer Günü ve diğer kampanyalara ilişkin detaylara bankanın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

- "Yalnızca finansal ödemelerde aracılık etmiyor, yol arkadaşlığı yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, bankanın ödeme sistemleri alanındaki yaklaşımını yansıtan Maximum Kart'ın 25. yılını kutlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Lüle, 25. yılı çeşitli kampanyalarla müşterilerle kutlamak için sabırsızlandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maximum Kart sahibi 11,4 milyon müşterimize, günlük harcamalardan heyecanlı bir spor etkinliğine, aileyle keyifli bir yemekten konser veya tatil gibi özel anlara kadar geniş kapsamda sunduğumuz ayrıcalıklarla çeyrek asırdır yalnızca finansal ödemelerinde aracılık etmiyor, aynı zamanda yol arkadaşlığı yapıyoruz. Güçlü ve yaygın iş ortaklıklarıyla kullanıcıların ihtiyaç duyduğu her an yanlarında hissettikleri bir değerler ekosistemi olan Maximum'u sürekli geliştirerek müşterilerimizin hayatına değer katmak için çalışıyoruz. Bu özel yıla yakışacak çeşitli sürpriz kampanyalar ile 25. yaşımızı müşterilerimizle birlikte kutlamak için sabırsızlanıyoruz."



Ekonomi 9.02.2026 16:31:03 0
Anahtar Kelimeler: maximum kart 25. yılını geride bırakıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bir Yönetici Ancak Bu Kadar Sevilebilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye Futbolunda Kara Gece: İl Hakem Kurulu Bu Neyin Operasyonu?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 102 şüpheliyi yakaladı

2

Daikin Türkiye "Temiz Hava Elçileri" projesini Sakarya'daki okullara taşıdı

3

Metro Türkiye Michelin Rehberi Kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi

4

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'ni değerlendirdi:

5

Mersin Valisi Atilla Toros ocak ayındaki asayiş çalışmalarını değerlendirdi:

6

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi

7

Yeni Renault Clio Türkiye'de yollara çıktı

8

Kepez'de depremsellik ve kentsel dönüşüm konuşuldu

9

Antalya'da okulda çıkan yangın söndürüldü

10

Maximum Kart 25. yılını geride bırakıyor