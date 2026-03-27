İlginizi Çekebilir

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi
Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi
Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi
Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği
Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor
Futbol: Hazırlık maçı
Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi
Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı
İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor

Mersin Akdeniz'de yol ve kaldırımlar yenileniyor

Mersin Akdeniz

Mersin Akdeniz'de yol ve kaldırımlar yenileniyor

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol ve kaldırımlarda belediye ekiplerince yenileme çalışması yürütülüyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başlattıkları çalışma kapsamında ilçe genelindeki yıpranmış yol ve kaldırımları yeniliyor.

Kırsal mahallelerde de yağıştan dolayı zarar gören yollarda düzenleme yapan ekipler, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ulaşımda yaşanan aksamaları en aza indirmek için sahada olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akdeniz'in her sokağına hizmet götürmek için ekiplerimizle gece gündüz sahadayız. Zamanla yıpranan kaldırımları yeniliyor, bozulan yolları onarıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki üreticilerimizin mağdur olmaması adına tarım yollarına öncelik veriyoruz. Belirlediğimiz çalışma takvimi doğrultusunda, ilçemizde el değmemiş sokak bırakmayana dek hizmetlerimize devam edeceğiz."​​​​​​​



27.03.2026 16:03:02
YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

İşten Çıkış Kodu ve Yeni Düzenleme İle İşçinin Hakları
Bahri Çolpan

Osmaniye Değişmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

2

GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

3

Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi

4

Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

5

Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği

6

Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor

7

Futbol: Hazırlık maçı

8

Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi

9

Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı

10

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor