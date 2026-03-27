Mersin'de arazilerini bağışlayan ailenin adı okula verildi

Mersin

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde arazilerini bağışlayan ailenin adı okula verildi.

İlçede ikamet eden Cennet ve Mahmut Özdemir çifti arazilerini bağışlayarak Deveci Mahallesi'nde Anadolu İmam Hatip Lisesinin yapılmasına katkı sundu.

Özdemir çiftinin yaşamlarını yitirmesinin ardından adlarını yaşatmak için okulun adı "Cennet-Mahmut Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi" olarak değiştirildi.

Okul yönetimince Özdemir ailesinin çocukları, torunları ve yakınlarının katılımıyla program düzenlendi.

Programda Özdemir ailesinin yakınlarına plaket verildi.

Özdemir çiftinin oğulları Mehmet Ali Özdemir, yapılan bağışın eğitime katkı sunmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, okul müdürü Muhammet Gezer, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.



Yurt Dünya 27.03.2026 17:33:38 0
YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

İşten Çıkış Kodu ve Yeni Düzenleme İle İşçinin Hakları
Bahri Çolpan

Osmaniye Değişmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

