Migros Capital Markets Day'de büyüme ve dijital dönüşüm hedeflerini paylaştı

İSTANBUL - Migros, kurumsal yatırımcılarla bir araya geldiği "Capital Markets Day (CMD'26)" etkinliğinde şirketin vizyonunu, büyüme stratejisini ve dijital dönüşüm odaklı iş modelini paylaştı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Migros'un iştirakleri Migros One, MoneyPay ve Mimeda'nın büyüme performansı ve hedeflerine ilişkin yatırımcılara detaylı bilgi sunuldu.

Öte yandan Migros, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in şirketin "AA(tur)" olan ulusal uzun vadeli kredi notunu "AA (tur)" seviyesine yükselttiğini yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasıyla duyurdu.

Etkinlikte, Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Migros Genel Müdürü Mustafa Bartın ve Migros Grubu Mali İşler İcra Kurulu Üyesi (CFO) Cem Doğan'ın yanı sıra Migros iştiraklerinden Migros One Genel Müdürü Orçun Onat, MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik ve Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel birer sunum gerçekleştirdi.

- "Çevrim içi satışların payı yüzde 21'e yükseldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, dünyada perakendenin dönüşüm içinde olduğunu belirtti.

Tort, tüketiciler için hız ve kolaylığın vazgeçilmez hale geldiğini vurgulayarak, "Müşteri tek bir noktadan tüm işlemlerini yönetebilmek istiyor. Biz de bu doğrultuda ana iş modelimiz 'bütünleşik kanal' (omnichannel) ile onların ihtiyaç duydukları her alanda birbirini besleyen hizmetler sunuyoruz. Bunun gerektirdiği güçlü dijital altyapı ise Migros'un ayrıştığı nokta. Bu da yeni iştirak ve girişimlerimizin oluşmasına, birlikte dinamik bir ekosistem yaratmamıza imkan sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Bütünleşik kanal" modelinin en güçlü yönünün yarattığı müşteri trafiği olduğunu aktaran Tort, bu sayede Migros'un aynı mağazalarda 3 yıl üst üste pozitif trafik büyümesi elde ettiğini ifade etti.

Tort, büyümeyi sürdürmek için hem fiziki mağaza sayısını hem de çevrim içi hizmet veren mağaza sayısını artırmayı sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Son 3 yılda Türkiye'de toplam hızlı tüketim ürünleri (FMCG) pazarında pazar payımız yüzde 8,5'tan yüzde 10'un üzerine yükseldi. 2025 yıl sonu itibarıyla e-ticaret FMCG pazar payımız yüzde 21,6. Çevrim içi satışların tütün ve alkollü içecekler hariç tutulduğunda Migros'un toplam satışları içerisindeki payı ise son 6 senede 6 katı büyüyerek yüzde 21'e yükseldi. Perakendeye yön veren iştirak ve girişimlerimiz ise Migros'a duyulan güvenden aldıkları güçle büyüyor. Bütünleşik kanal stratejimiz doğrultusunda güçlü büyümemizi 2026'da da sürdürerek müşterilerimiz ve paydaşlarımız için fark yaratmaya devam edeceğiz."

Migros Genel Müdürü Mustafa Bartın da şirketin yapay zeka destekli operasyon ve stok yönetimi ile mağaza içi dijitalleşmenin serbest nakit akışına etkisine dikkati çekti.

Bartın, elektronik raf etiketi ve Jet Kasa gibi teknoloji yatırımlarının operasyonlara sağladığı somut sonuçları paylaşarak, Migros'un büyüme stratejisinin arkasındaki adımları anlattı.

Taze gıda, et, bakliyat ve balık gibi farklı kategorilerde yatırımlarının sürdüğünü kaydeden Bartın, "Ürün ve hizmetlerimize erişim ve kişiselleştirmeyi önceliklendirerek kesintisiz hizmet akışı sağlıyoruz. Fiziki mağaza ve çevrimiçi operasyonlarımızın coğrafi yayılımıyla sipariş karşılama oranımızı daha da yükseltiyoruz. Raflarımızda 20 bin çeşitten fazla ürüne yer veriyoruz. 5 marka altında 600'ü aşkın çeşit özgün markalı ürünümüzle müşterilerimizin gözünde güven, değer ve uygun fiyat olmak üzere 3 ana noktada fark yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yüzde 5-7 konsolide satış büyümesi öngörüyoruz"

Migros Grubu Finansal İşler Direktörü (CFO) Ferit Cem Doğan da şirketin finansal performansına ilişkin bilgi vererek, Migros'un güçlü bir net nakit pozisyonuna sahip olduğunu belirtti.

Lojistik altyapı ve operasyonel giderlerdeki verimliliğe odaklanarak yatırımları güçlendirdikleri bir dönemde olduklarını aktaran Doğan, bu yıl yeni mağazalar açacaklarını belirterek, "Aynı dönemde yüzde 5-7 konsolide satış büyümesi öngörüyoruz. 2027-2030 yıllarına ilişkin olarak her yıl için konsolide satış büyümesinde yüksek tek haneli reel büyüme ve yüzde 2,5 ila yüzde 3,5 satış alanı büyümesi hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Migros'un yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Doğan, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik odaklı girişimlerimizi yalnızca taahhüt gerçekleştirme amaçlı değil, gerçek anlamda iş yapışımızın temelini oluşturduğu için gerçekleştiriyoruz. Güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarımız karlılık ve verimlilik sağlayan bir noktada. 2025 yıl sonu itibarıyla bu santraller, Migros'un yıllık elektrik tüketiminin yüzde 24'ünü karşılıyor."