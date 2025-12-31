MultiPay çevrim içi platformlardan yapılan ödeme işlemlerinde yüzde 70 büyüdü

İSTANBUL - Multinet Up'ın 2025'te çevrim içi platformlardan yapılan ödeme işlem sayısında geçen yıla kıyasla yüzde 70 artış yaşandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, 1,5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren mobil cüzdan uygulaması MultiPay'in 2025 yılına ait güncel kullanım verilerini paylaştı.

MultiPay üzerinden günde ortalama 2 milyon işlem gerçekleştirilirken, uygulamada çevrim içi platformlardan yapılan ödeme işlem sayısı 2025 yılında geçen yıla kıyasla yüzde 70 arttı.

Geçen yıl 5 milyon 678 bin olan çevrim içi ödeme işlem sayısının 2025'te 9 milyon 625 bine yükselmesi, çevrim içi ödeme yöntemlerindeki büyümeyi gözler önüne serdi.

Yıl boyunca MultiPay uygulaması üzerinden sunulan kampanyalar, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılanırken, bu dönemde katlamalı TatlıPara kampanyalarından 123 bin 105 kullanıcı faydalandı.

TrendyolGo ve Pidem gibi markaların kampanyalarından sırasıyla 42 binden fazla ve 24 binden fazla kullanıcı faydalanırken, kampanyalar, uygulama içi etkileşimi artırdı ve kullanıcıların harcama deneyimini güçlendirdi.

Ayrıca Multinet Up'ın açıkladığı verilere göre, 2025 yılında MultiPay üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde kahve ve içecek sektörü, 12 milyondan fazla işlemle en yüksek işlem adedine sahip kategori oldu.

Yemek kategorisinde ise hamburger 6 milyondan fazla işlemle ilk sırada yer alırken, ev yemekleri 5 milyondan fazla işlemle öne çıkan diğer alt kategori olarak yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çağlayan Yıldırım, MultiPay uygulamalarının 2025'e ilişkin verilerinin, dijital ödeme alışkanlıklarının istikrarlı biçimde güçlendiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Yıldırım, çevrim içi ödeme işlem sayısında yakalanan yüzde 70'lik artışın, kullanıcıların güvenli ve hızlı çözümleri benimsediğini gösterdiğine dikkati çekerek, sorumlu tüketim yaklaşımlarının da bu dönüşümün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini anlattı.

Multinet Up olarak teknolojiyi yalnızca operasyonel verimlilik sağlayan bir araç olarak değil, aynı zamanda bilinçli ve sürdürülebilir tüketimi destekleyen bir ekosistem olarak ele aldıklarına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"2025 yılı itibarıyla çevre dostu uygulamaları hayata geçiren, yerel üreticilerden temin, sağlıklı ve taze ürün sunumu gibi kriterlere göre sorumlu tüketim noktası olarak işaretlediğimiz üye iş yerlerimizde gerçekleştirilen 123 bini aşkın işlem, kullanıcılarımızın bu yaklaşımı benimsediğini ve sorumlu tüketim noktalarına olan ilgisinin giderek arttığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de veri odaklı çözümlerimizle hem kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hem de sürdürülebilir tüketim anlayışını güçlendirmeyi sürdüreceğiz."